GADIS: XERANDO VALOR EN GALICIA, PARA GALICIA

25 de xullo. Hoxe é un día para celebrar a nosa cultura, a nosa historia... Para celebrar Galicia, e tamén para poñer en valor todo o que nos representa.

Contribuíndo ao seu desenvolvemento socioeconómico dende as súas orixes, Gadis é sinónimo de Galicia. 100% galega, local e sostible, o seu compromiso é transversal a toda a súa actividade. Así, aposta por un modelo de negocio baseado na proximidade, xerador de valor para a sociedade e para os galegos e galegas.

Esta creación de riqueza vai máis aló da vocación de servizo da empresa, que forma parte do seu ADN. Fundaméntase na xeración de emprego estable e de calidade, apostando polo talento local e promovendo o benestar do seu equipo humano. Tamén no impulso ao tecido produtivo galego, clave no progreso da comunidade, a través das compras aos seus máis de 1.000 provedores locais, que abastecen de produtos de proximidade os 225 puntos de venta. Ademais, o consumo destes produtos contribúe á redución do dano ambiental, e a unha alimentación saudable e equilibrada.

E, por suposto, outra das claves da aposta de Gadis por Galicia é o apoio a múltiples proxectos de diversa índole (acción social, deporte, cultura, medio ambiente...) que promoven a mellora do entorno en diferentes ámbitos. Todo elo, a través dun plan de Responsabilidade Social Corporativa baseado no desenvolvemento sostible desde o punto de vista económico, social e medioambiental. Colabora, polo tanto, con diferentes iniciativas de acción social e solidariedade; tamén con eventos deportivos, festivais de cine e música e festas locais; e con asociacións medioambientais que velan polo coidado do planeta, entre moitas outras.

Todo isto responde a un obxectivo claro: promover un impacto positivo en Galicia, xerando valor dende aquí, e para aquí. Gadis está en todos os recunchos do territorio, contribuíndo a facer da nosa terra un lugar mellor.