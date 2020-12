Galardón al trabajo y a la la excelencia académica gallega “sin casualidad”

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”, manifestó el físico Albert Einstein, una de las mentes más brillantes de la historia. Labrado mediante constancia y sacrificio, ese prodigio que es la voluntad fue recompensado ayer en Galicia: Juan Manuel Lorenzo y María Allegue, ambos estudiantes gallegos en la Universidade de Santiago, recibieron el Premio Excelencia Académica de Grao del curso 2018/19.

En el acto de entrega, que tuvo lugar entre las paredes del Rectorado compostelano, intervino el máximo responsable de la institución docente, Antonio López, acompañado por el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez; además de las decanas de Matemáticas, Elena Vázquez, y Ciencias de la Educación, Carmen Fernández, grados que afrontaron sobresalientemente estos alumnos.

Son siete, en total, los que obtuvieron la mayor calificación posible (10) durante el curso 2018-2019 y dos de ellos son de la USC. Son la máxima representación entre los casi 400 jóvenes distinguidos del Sistema Universitario de Galicia que lograron una media de notable alto (ocho) o más.

En la resolución de estos Premios de Excelencia Académica, que reconocen finalmente a 396 estudiantes, figuran todos los que mantienen esa valoración mínima requerida, salvo aquellos de último año, quienes son galardonados mediante los Premios Fin de Carreira, también anuales.

En este sentido, el 39,9 % de todos los lauros concedidos (enmarcados en esta convocatoria) fueron para el alumnado de la institución compostelana, consagrándose como la primera con más condecoraciones.

Además del reconocimiento simbólico, cada beneficiario recibirá mil euros y un diploma acreditativo que referencia esta gratificación. Asimismo, los 185 con una media superior al nueve percibirán otros 500 € adicionales como “complemento”.

MÁXIMO APROVECHAMIENTO. El rector Antonio López destacó como valores de Juan Manuel Lorenzo y María Allegue “a capacidade, o esforzo e a dedicación”, unas características extensibles al resto del estudiantado reconocido en esta edición, quienes se postulan como “exemplo máximo de aproveitamento”. Del mismo modo, López también subrayó el relevante papel de las facultades y su profesorado “para que este éxito fose efectivo”. Y es que, señaló, estos triunfos “nunca son casualidade”, si no el resultado de “un conxunto de factores”. El trabajo y sacrificio de esos jovenes “é a reacción brillante que lle pedimos ao estudantado que se beneficia dun sistema universitario público como é a nosa universidade”, dijo.

FUTURO Y ESFUERZO. Por su parte, el conselleiro de Educación agradeció el compromiso del alumnado universitario que, como dijo, son “os mellores vectores de calidade” y representan actualmente “a Galicia do futuro, do compromiso, do traballo ben feito” y una comunidad “da vangarda e excelencia” académica.

“En moitas ocasións se di que estamos ante unha situación perdida, que os xóvenes non teñen ilusión, non teñen motivación ou ganas de facer as cousas e iso vemos que non é certo”, aclaró Román Rodríguez.

Precisamente por esto, la Consellería impulsó dichos premios, para mostrar la verdadera visión de la juventud gallega, con el fin añadido de “simbolizar en Juanma Lorenzo” el “traballo de centos de estudantes que en todo momento o que fan é esforzarse para cumprir co que teñen que facer ante a sociedade”.

EL PROTAGONISTA. El único premiado que acudió a recoger su reconocimiento fue Juan Manuel Lorenzo (Matemáticas), ya que María Allegue (Magisterio) está en Irlanda. De su distinción se hizo cargo la decana de las Ciencias de la Educación, Carmen Fernández Morante.

“Non me considero unha singularidade neste sistema”, afirmó Juan Manuel después de recibir su diploma, indicando que “como unha persoa que acaba de graduarse no grado de matemáticas” ve que “hai moita xente que podería estar aquí”, en su “lugar”, perfectamente.

Por ello, el alumno (que continúa ahora con sus estudios, cursando un máster) prefiere ser visto como “un representante do que foi posible grazas ao esforzo de todo o persoal da facultade e da universidade”.

En cuanto al futuro que todavía le queda por delante, su “plan é seguir estudando matemáticas” concretamente las “puras” para finalmente “facer unha tese de doutoramento na USC”. Más a largo plazo, sin embargo, lo tiene menos claro: “Despois non estou tan seguro do que quero facer, levo máis unha mentalidade de ir partido a partido”.

UN 10 EN HUMILDAD. Tras estas declaraciones, la decana de Matemáticas, Elena Vázquez Cendón, remarcó el decoro de su estudiante, destacando especialmente la modestia que reflejó con sus palabras. “Gústame falar de Juanma porque é un dez en humildade, el o verbo humildar practícao moi ben, pero como dicía o rector, isto non é casualidade”, señaló en este sentido Vázquez.