Galicia apuesta por una Europa más solidaria entre generaciones

“Dende maio de 2021 a Unión Europea mantén un gran foro de consulta, a Conferencia sobre o Futuro de Europa, para dar voz a cidadanía e coñecer dende a raíz as súas preocupacións e ambicións. Neste eido, Galicia contribuíu activamente en temas que lle afectan especialmente, como os retos do envellecemento da poboación, a economía marítima ou a cooperación transfronteiriza. Para o deseño do proxecto europeo do futuro, a UE non se esqueceu da xente nova, declarando o 2022 ano europeo da mocidade, afianzando a premisa de que Europa só pode construírse sobre a base da solidariedade entre xeracións”.

La declaración institucional de la Xunta sobre el Día de Europa, que se celebró este lunes 9 de mayo, refleja la preocupación de que el futuro de los más de 500 millones de ciudadanos de nuestro continente solo está garantizado aplicando esa solidaridad, de la que siempre hace gala la UE, para proteger a los extremos de las generaciones, a los más jóvenes y a los mayores.

En el Día de Europa, que coincide con la fecha de la victoria de Rusia sobre los nazis, se conmemora el aniversario de la Declaración Schuman de 1950, que marcó el inicio de la construcción europea. “El propio Schuman -ministro de Exteriores francés en aquella época- recordaba la importancia de construir la paz a base de acciones concretas con un fuerte espíritu solidario y de unidad”, señala la Xunta en su mensaje hecho público ayer.

Tras recordar la compleja situación por la que atraviesa en estos momentos nuestro continente, señala que “durante os últimos 70 anos o mundo cambiou drasticamente, inclinándose na actualidade cara a unha nova orde xeopolítica na que os desafíos son cada vez máis complexos. O máis decisivo é, sen dúbida, a ameaza á estabilidade da paz en Europa coa invasión rusa de Ucraína na que, unha vez máis, Europa volveu demostrar que a unidade é a nosa forza” .

Buena prueba de la solvencia de las instituciones europeas, insiste la Xunta, fue la respuesta que se dio a la pandemia sanitaria provocada por la Covid-19, cuando todos los Estados miembros se unieron “para combater as súas debilidades e saír máis reforzados, adoptando medidas sanitarias e económicas sen precedentes para a recuperación”.

“O instrumento Next Generation EU e a estratexia do Pacto Verde”, se añade en el mensaje, “son dúas accións estratéxicas para esta recuperación, destinadas a contribuír a acelerar unha tripla transición (socioeconómica, dixital e ecolóxica). O obxectivo é claro, crear unha Europa máis verde, dixital, socialmente xusta e resiliente, que deixe atrás o enfoque sectorial da política ambiental e do clima, para converterse na matriz económica e social transformadora da UE no seu conxunto”.

Y es ahí donde los responsables de la Xunta mantienen que “Galicia debe seguir impulsando un modelo de crecemento sustentable a través do desenvolvemento das enerxías renovables autóctonas, para situarse á cabeza da enerxía eólica e de biomasa, do fomento da mobilidade sustentable, da transformación da industria galega de automoción cara a unha cadea de valor dixital, verde e resiliente, así como da creación de centros loxísticos e do aumento da capacidade en investigación e innovación, entre outros”.

Finaliza la declaración insistiendo en que ante la incertidumbre de la invasión de Ucrania, y sus consecuencias económicas, debe mantenerse la unidad y una respuesta común de la UE en su conjunto.