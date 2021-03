Galicia aspira a captar casi 20.000 millones del fondo Next Generation

Galicia llegará “con los deberes hechos” a la fase de presentación de candidaturas a obtener fondos europeos Next Generation destinados a la recuperación pospandémica y que prevén movilizar en España 140.000 millones hasta 2026. Un dinero que la Xunta ve como “palanca para la transformación del sector industrial y económico” de la comunidad con un reto por encima de todos los demás: volver a crear empleo.

A partir del próximo mes, el Gobierno tiene que presentar las distintas iniciativas y la comunidad gallega entregó las suyas “en tiempo y forma”, indicó este jueves el presidente Alberto Núñez Feijóo, desgranando que en total serán 354 proyectos que comportan una inversión que roza los 20.000 millones (19. 698) con intención de que parte de ellos sean elegidos.

Son iniciativas “maduras, viables y que cumplen los requisitos”, valoró el de Os Peares en una rueda de prensa casi monográfica tras la reunión semanal de su Ejecutivo, en la que reclamó, una vez más, un proceso de “concurrencia competitiva” para la selección final. “Pedimos al Gobierno que sea un árbitro imparcial”, insistió, reclamando al mismo tiempo cogobernanza y reglas claras.

De los proyectos presentados, detalló, 247 pertenecen íntegramente al sector público, por un valor de 6.827 millones de euros; mientras que 107 son del sector privado, por 12.871 millones de euros. “Sabemos que no todos van a recibir fondos (Next Generation) pero sí que todos están en disposición de recibirlos”, insistió Núñez Feijóo.

Cinco pilares transversales. Las iniciativas se asientan sobre cinco pilares transversales: la economía circular y la transición energética; la movilidad sostenible; los hubs de innovación, la industria 4.0 y las TIC; la cadena mar-industria y agro-industria; y la sanidad, la vida saludable y la nueva economía de los cuidados, que concuerdan con los objetivos de la Comisión Europea.

El mandatario destacó, además, la importancia de fomentar la participación de las pymes, el 96 % del tejido empresarial gallego. “Se trata de redefinir el nuevo modelo económico, más digital, más sostenible y más resiliente; los fondos pueden ser una vacuna contra la pandemia”, recalcó, insistiendo en que la comunidad tiene sectores potentes y lo demuestran “cuando se les deja competir”.

Entre los planes citados no hubo ninguno novedoso respecto a los principales ya avanzados desde el mes de noviembre; con la biofábrica de fibras textiles a partir de viscosa de la madera como el más destacado por inversión, unos 1.200 millones de euros. La Xunta, eso sí, confirmó que hay “una propuesta en firme” con la colaboración de Reganosa para la construcción de una planta de hidrógeno verde en As Pontes.

Entre los denominados proyectos tractores también destaca la puesta en marcha de un centro de economía circular mediante el aprovechamiento de residuos, por 570 millones; o la una nueva planta del grupo Zendal en O Porriño para hacer de Galicia un referente en la fabricación y distribución de vacunas.

El titular de la Xunta estuvo acompañado de modo presencial por el vicepresidente segundo y responsable de Economía, Francisco Conde, y de modo telemático por el resto de conselleiros de su Ejecutivo y por el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, que hicieron una breve exposición de los principales proyectos de sus áreas.

“No puede haber componentes ni componendas”. No desperdició el también líder del PPdeG la oportunidad de mandar varios recados al socialista Pedro Sánchez respecto a la transparencia en el reparto de los recursos que llegarán desde Bruselas, abogando por la cogobernanza. “El dinero que es de todos se reparte entre todos, y no de una forma torticera solo para algunos”, exigió, rogando que” se deje competir a Galicia”. “No puede haber componentes ni componendas, esto no va de acuerdos para mantener las victorias parlamentarias, va de crear empleo, de economía, de mejorar el PIB”, advirtió de forma tajante.

Galicia, afirmó a renglón seguido el presidente con un símil futbolístico, “quiere jugar el partido”. “Queremos que haya una liga justa, donde haya unas mismas reglas y los árbitros no influyan en el resultado”, recalcó, avanzando que este viernes trasladará el informe sobre la candidatura gallega a los líderes de BNG, Ana Pontón, y PSdeG, Gonzalo Caballero, con los que espera poder acordar “grandes contenidos”.

Aunque no mencionó expresamente el anuncio del Ministerio de Industria para instalar una fábrica de baterías para automóviles en Cataluña, un proyecto al que también aspira Galicia, se declaró “bastante intranquilo” porque “sobran incertidumbres y falta transparencia” sobre los fondos europeos. “Hay comentarios, decisiones, que aunque luego se dejan sin efecto cuando se habla se deja claro lo que están pensando; aunque luego rectifiquen”, insistió.

De igual manera explicó que de momento ya se presentaron el 40 % de estos proyectos a las manifestaciones de interés abiertas por los distintos ministerios y que a medida que se vayan abriendo más se presentarán el resto.

Por último recordó en que estos son los proyectos de los que tiene constancia la administración, ya sea de forma pública, público privada o privada, ya que las empresas pueden presentar sus propios proyectos sin comunicárselo a la Xunta.

“no habrá tratos discriminatorios”. Los temores expresados desde la sala de prensa del Consello, en San Caetano, encontraron respuesta poco después en la portavoz del Ejecutivo central y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien que “en ningún caso” se van a producir “tratos discriminatorios o de favor” en los proyectos a financiar a través de los fondos europeos, ya que sería “ilegal y falto de ética”.

“Las reglas de juego serán limpias, transparentes y estarán diseñadas para que todo el mundo pueda concurrir", recalcó Montero en un foro organizado por Efe y la consultora KPMG sobre los fondos europeos.

No obstante, la ministra ve esencial que haya “lealtad y coordinación” entre administraciones y entidades privadas, remarcando que las convocatorias deberán ser competitivas y todo el mundo tendrá la opción a presentarse.

Montero señaló que la previsión del Gobierno es presentar a Bruselas el Plan de Recuperación y Resiliencia para utilizar los fondos europeos "bastante antes" de la fecha límite, 30 de abril.

La intención es remitir durante “las próximas semanas” la versión definitiva del plan, que contempla 70.000 millones para los próximos 3 años en forma de transferencias a fondo perdido que Montero espera que se puedan ejecutar en ese periodo.