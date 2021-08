Galicia aumentó su gasto no financiero en salud al 44,5%

El peso de la inversión sanitaria fue aumentando en Galicia hasta representar el 44,5% del gasto no financiero durante el pasado 2019. Esta es una de las principales conclusiones sobre “un dos piares básicos” del bienestar que se desprende de A Economía Galega. Informe 2020-2021, investigación de Afundación.

Dicho documento, publicado íntegramente este martes y desarrollado por la obra social de Abanca –con el apoyo del Instituto de Estudios y Desarrollo de Galicia (Idega) de la USC y el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (Ieside)– ha aprovechado uno de sus capítulos para “afondar no estudo do gasto sanitario público nos últimos anos” a nivel autonómico y también nacional.

En esta línea, el análisis de los datos recopilados pone de relieve que la inversión sanitaria en la CCAA pasó de suponer el 36,9% de su gasto no financiero (en 2002) al 44,5% (en 2019). Mientras en el conjunto estatal la subida fue de casi 3,9 puntos porcentuales, pasando del 38,57% al 42,55%, el ascenso gallego fue mayor, con un incremento de 7,6 p.p. para este indicador.

Sobre esa evolución, según las cifras examinadas por periodos, el primer aspecto a resaltar fue su fuerte crecimiento entre 2002 y 2009 (un 46% en Galicia y un 56% en el conjunto estatal), disminuyendo de forma significativa hasta 2012 y 2013, con grandes caídas medias del 20% en euros constantes en esos ejercicios.

Después, conforme remarca la investigación, “é de salientar o menor crecemento relativo do gasto sanitario en Galicia e como a crise económica abriu máis a fenda coa media das comunidades autónomas; brecha que se pecha parcialmente nos anos 2014 e 2015, para ensancharse de novo nos tres últimos exercicios analizados”.

GASTO POR PERSONA. Por otro lado, tal como también consta en el estudio, la comunidad gastó en sanidad un total de 1.567 euros por habitante en 2019, situándose ligeramente por encima de la media nacional (1.552 euros).

“Á hora de concluír sobre o gasto sanitario por habitante cómpre ter en conta que a sanidade pública non cobre a totalidade da poboación, ao quedar unha pequena parte fóra do sistema e outra baixo sistemas alternativos, como acontece no caso dos funcionarios e as súas mutualidades”, añade el documento elaborado por Afundación.

Asimismo, la investigación detalla que nuestro territorio, con un gasto en sanidad que representa el 6,6% de su Producto Interior Bruto (PIB), se sitúa un poco más arriba que el promedio estatal, si bien la diferencia positiva se ha reducido en los últimos años.

No es lo único negativo, ya que el gasto sanitario gallego solamente alcanza el 6,1% del cómputo nacional mientras sus ciudadanos protegidos representan el 6,5% de la sociedad española: la proporción de inversión en salud de Galicia es inferior al porcentaje de habitantes que cubren.

“Máis aló das necesidades para afrontar a pandemia, non cabe dúbida de que esta situación obrigará a repensar o modelo de futuro da sanidade pública; o que requirirá de contías adicionais e específicas no marco do sistema de financiamento autonómico”, concluye la investigación, evidenciando que “isto é especialmente importante para Galicia que, cunha poboación máis envellecida e un maior custo na prestación por mor da dispersión, ten unhas necesidades neste ámbito moi superiores á maioría das comunidades autónomas”.