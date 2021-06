Galicia baixa de 1.300 casos e redúcense contaxios e presión hospitalaria

Os casos activos de covid-19 en Galicia superaron á baixa a barreira dos 1.300, ao situarse concretamente en 1.270, nunha xornada na que se detectan 75 novos contaxios, ao redor dunha quincena menos que o día anterior. Iso si, continúa sendo tímido o descenso da presión hospitalaria, cun total de 60 persoas con coronavirus ingresadas --unha menos que 24 horas atrás--. En concreto, segundo os datos publicados na mañá deste domingo pola Consellería de Sanidade con rexistros até as 18,00 horas deste sábado, os hospitais galegos contabilizan 45 enfermos de covid en planta --os mesmos que hai un día--, mentres que os outros 15 --un menos-- están en unidades de coidados intensivos.

Por áreas sanitarias, tan só variou a cifra global de ingresados en Lugo-A Mariña-Monforte, en Pontevedra-O Salnés e en Santiago-Barbanza. A lucense foi a única na que repuntou a presión hospitalaria cunha persona máis en unidades convencionais, até as catro, mentres que na UCI se mantén un paciente. Pola contra, na área pontevedresa baixou nun a cifra de ingresados, ao contabilizar sete hospitalizados en planta e un en críticos; igual que na santiaguesa, onde os pacientes en unidades convencionais baixaron a tres (-1) e na UCI mantense unha persona con covid. En canto ao resto de áreas sanitarias, non rexistraron variacións na cifra total de hospitalizados por coronavirus. A da Coruña-Cee continúa con 15 en planta e sete en críticos; e a de Vigo, con oito e dous, respectivamente.

Á súa vez, a área de Ferrol segue con oito pacientes ingresados, seis en planta (+1) e dúas na UCI (-1), mentres que a de Ourense-Verín-O Barco continúa con tres en unidades convencionais e un en coidados intensivos.

MENOS CASOS ACTIVOS

En canto aos casos activos da covid-19, os datos deste domingo consolidan xa tres días consecutivos á baixa e sitúanse nos 1.270 tras caer en 32 nun día. Deste xeito, mantéñense en niveis da primeira metade de agosto do pasado ano.

Por áreas sanitarias, os pacientes de coronavirus tan só subiron na da Coruña-Cee ao rexistrar máis diagnósticos que altas. Así, este distrito contabiliza 434 pacientes de covid, 23 máis que hai un día.

Mentres tanto, a área de Ferrol mantense con 101 casos activos, os mesmos que 24 horas atrás, e o resto de Galicia rexistrou descensos.

A área de Vigo conta con 211 pacientes covid (-24); a de Lugo-A Mariña-Monforte, 154 (-10); a de Ourense-Verín-O Barco, 142 (-8); a de Pontevedra-O Salnés, 118 (-2); e Santiago-Barbanza, que está a piques de converterse na área con menos casos activos, con 110 (-11).

BAIXAN OS CONTAXIOS

Así mesmo, os novos contaxios de covid-19 detectados por todo tipo de probas en Galicia caeron até os 75 en 24 horas --19 menos--, polo que se manteñen por baixo do centenar. De todas as nova infeccións rexistradas, máis da metade (43) sitúanse na área da Coruña-Cee, mentres que o resto apenas notifican contaxios: Pontevedra nove, Lugo sete, Ourense seis, Vigo outro seis, Santiago tres e Ferrol só un.

Así, os contaxiados desde o inicio da pandemia ascenden en Galicia a 128.474, dos cales 30.889 corresponden á área da Coruña-Cee; 25.303, á de Vigo; 20.132, á de Santiago-Barbanza; 15.909, á de Ourense-Verín-O Barco; 14.421, á de Pontevedra-O Salnés; 13.092, á de Lugo-A Mariña-Monforte; e á cola segue a de Ferrol, con 8.728.

PCR E POSITIVIDADE

O Servizo Galego de Saúde (Sergas) realizou 2.328.147 PCR desde o inicio da pandemia. Isto permite deducir que nas últimas 24 horas se fixeron 3.173 probas, na liña das realizadas en días pasados.

En canto á taxa de positividad, continúa en niveis mínimos ao situarse no 1,5%. Así, segue por baixo do 5% que a Organización Mundial da Saúde (OMS) fixa para dar por controlada esta pandemia. A última vez que Galicia excedeu esta barreira foi o 15 de febreiro.

VÍTIMAS E CURADOS

Pola súa banda, as persoas falecidas diagnosticadas con covid-19 desde o inicio da pandemia no conxunto de Galicia se manteñen nas 2.433 despois de que a Consellería de Sanidade non notificase novas vítimas este sábado.

Ademais, desde o inicio desta crise sanitaria 124.796 pacientes curáronse deste coronavirus en toda Galicia, 107 persoas máis que as contabilizadas até a xornada anterior.