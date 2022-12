Galicia, berce da rede de cruceiros costeiros e fluviais sostibles de España

Máis pronto que tarde España protagonizará outro fito do turismo coa aposta pola Rede de Cruceiros Costeiros e Fluviais dos Destinos Náuticos Sostibles de España (Red CCF), que abarcará gran parte do territorio e que nace e se desenvolve na nosa comunidade, no seo da Asociación Galega de Actividades Nátucias (AGAN+).

Para dar coa orixe desta iniciativa que muda o concepto de cruceiro, hai que botar unha ollada moitos anos atrás á actividade da AGAN+, que nace no 1999 coa idea de tecer unha rede -inexistente naquel momento- dentro do sector das actividades náuticas na comunidade, como funcionaba noutros países veciños, como Francia, referente no sector náutico.

Explica José Manuel Fernández Gómez, fundador e vicepresidente da Asociación, que a base de formarse e avanzar no sector, “no 2015, cando xa comeza a haber unha pouca experiencia”, a asociación postúlase aos proxectos europeos Capiten e Ecodestin, e comezan a mergullarse nas posibilidades dos cruceiros costeiros en Galicia.

Sendos proxectos tiñan un obxectivo claro: poñer en valos os activos naturias e culturais locais para fomentar o tursimo e dar un pulo á economía, e todo coa calidade, e sobre todo a sostibilidade, por bandeira. “Desmitificar, cambiar o sistema do cruceiro de 2.000 persoas, o que coñecemos en Vigo e A Coruña”, explica José Manuel e “pasar a facelo pola orografía e a ideosincrasia de Galicia”, á medida do que ofrece a nosa comunidade: as rías.

Tal e como salienta José Manuel, para facer un cruceiro nunha das nosas rías, algo que nunha primeira instancia podería semellar, alén de imposible, devastador para o seu escosistema, precísanse embarcacións pequenas, de entre 8 e 12 metros, veleiros na súa gran mairía. Isto implica que presentan unha “capacidade moi reducida e limitada” en canto aos pasaxeiros, sendo o máximo 12 persoas.

Un proxecto que, “contra todo pronóstico”, sae adiante e coa AGAN+ ao fronte das filas, implantando así unha rede de cruceiros costeiros na comunidade. “Acabamos o Ecodestin”, que tivo varias edicións, “pasamos a auditoría” e finalmente no 2020 “xorde a pregunta de por que non nos presentamos a un proxecto Next Generation, para potenciar a rede de cruceros costeiros que xa tiñamos implantada”. Nace entón o que será a Red CCF.

Do mesmo xeito, aquí aparece a posibilidade de exportar este tipo de turismo sostible ao resto país, posto que a rede de cruceiros só estaba funconando en Galicia. “Se o proxecto funcionaba aquí”, reflexiona o vicepresidente da AGAN+, “porque non podía funcionar en España? Comezamos a falar coa xente, e exponencilamente fóronse apuntando”.

“De repente, atopámonos con que administracións públicas, privadas” se suben a bordo, explica José Manuel, e hoxe en día xa son dez as rexións españolas implicadas e 16 os socios que forman parte deste proxecto de cruceiros sostibles a nivel estatal, poñendo de manifesto o interese que esta modalidade de turismo esperta na poboación.

A partir de aquí, conta Jose Manuel que tocaron en varias administracións para poñer o proxecto en marcha, “e chegáronnos a dicir que isto estaba vendido”. Admite que “nos sentimos un pouco desangelados, porque solo se miraban os grandes proxectos” para as partidas dos fondos europeos e non a asociacións como á súa.

A maior partida orzamentaria. Pero en marzo de 2022 reciben a chamada do Delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, que lles alenta a continuar nun proxecto que “é defendible”. O resto é historia.

“Cando sae o proxecto quedamos sorprendidos”, asegura José Manuel, que non esperaba que a iniciativa da Red CCF fose a recibir a maior partida orzamentaria dos máis de 230 proxectos que se postularon para o financiamento dos fondos NextGeneration da UE mediante o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno central. Alén dos case dous millóns de euros dos que dispoñen para poñelo en marcha, a proposta da AGAN+ tamé salientou na valoración, obtendo a terceira mellor nota,

Con este orzamento, a Rede de Cruceiros Costeiros de Fluviais dos Destinos Náuticos Sostibles de España poderá levar a cabo unha mellora, renovación ou adquisición -segundo corresponda- dos recursos e infraestruturas que forman parte da mesma, aumentando a calidade dos servizos destes destinos náuticos e fomentando unha retroalimentación entre todos os seus participantes.

Buscan deste xeito “poñer en valor os cruceiros costeiros en toda españa, pero sempre mantendo o epíritu de que naceu en Galicia” puntualiza José Manuel, porque ante todo “queremos exercel de galegos tanto aquí como fora de aquí”. “Buscamos que esto sexa unha referencia tanto en España como fóra de España, e a nosa finalidade primeira é crear un Club de produto, que nos distingue e diferencia doutras promocións turísticas”.

Un Club de Produto, segundo o define Turismo de España, poderíase definir como un método de traballo orientado a ofrecer un conxunto de servizos turísticos organizados, garantizando ao consumidor os servizos ofrecidos polo club e o sistema que regula o seu uso. Isto é, facer marca e ofrecer calidade para posicionarse no sector turístico, neste caso, potenciando os recursos naturais dos que dispón tanto o noso país como concretamente a nosa comunidade.

Esta iniciativa aspira, deste xeito, desenvolver un entramado turístico que permita complementar os cruceiros costeiros e fluviais con ofertas de actividades terrestres, combinando a oferta co desfrute do entorno natural, o patrimonio, a cultura e a etnografía.

O seguinte paso agora, logo da presentación do proxecto e sinatura dos socios na Ribeira Sacra o pasado mes de novembro, é presnetalo na Feria del Turismo (Fitur) en xaneiro do 2023. Asemade, explica José Manuel que “queremos presentar esto na feira internacional de cruceiros que se fai en Miami no 2023, e onde o Alcalde de Vigo, Abel Caballero, se postulou para ser o noso cicerone” e “onde queresmo presentar un produto estrella, feito en Galicia, e con moito orgullo”

A importancia da unión. Pero ante todo, insiste en que é moi importante facelo todos xuntos e que isto sae porque están aqui o resto de comunidades autónomas, “é unha honra estar alí e respresentar a esas comunidades autónomas”. Actualmente, o proxecto Red CCF implantarase en nove comunidade autónomas: Galicia, Extremadura, Castela e León, Aragón, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Canariase Baleares; e na cidade autónoma de Ceuta. Asemade, participan 16 socios de todo o país, como o Clúster Marítimo y Logístico de las Illes Balears, a Deputación de Valladolid, o andaluz Porto de Sotogrande ou a catalana PIMEC, así coma outras 28 entidades.

“Para nós é moi importante que o 90% da franxa costeira e do litoral español que este con nós”, explica o vicepresidente da Asociación Galega de Actividades Náuticas, “sobre todo o mediterraneo con Baleares, Cataluña, Andalucia e Ceuta, onde se fará a segunda presentación entre febreiro e marzo”.

Unha unión que permitirá tecer rede en todos os eidos involucrados, coa creación dunha Rede de Portos de Escala Turísticos ou de Monumentos desatendidos, entre outros mecanismos que permitan xerar dinamismo e promover a retroalimentación entre os destinos que, doutro xeito, non disporían dos recursos suficientes para realizar unha correcta promoción e dotación dos seus activos turísticos.

Asemade, permitirá “crear marca” arredor dos destinos náuticos do país, que tal e como lamentan dende a AGAN está moi disperso e, concretamente o fluvial, é moi descoñecido, e ofrecendo unha solución máis completa á economía local coa posta en valor dos demáis activos que ofrecen os diferentes destinos, como o seu patrimonio ou a súa contorna. Todo tendo a sostibilidade como denominador común, dado que unha das metas finais desta Red CCF é ofrecer un turismo máis respectuoso coa contorna e reducir a huella de carbono.

Unha iniciativa que alén de fomentar un turismo sostible, fará ao noso país e á nosa comunidade referente no sector náutico, aumentando as posibilidades do tradicional concepto de “sol e playa” e unindo forzas para diversificar a nosa oferta turística, e facelo con calidade, potenciando uns recursos dos que xa dispoñemos e que aínda teñen moito que ofrecer.