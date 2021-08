Galicia busca fondos Next Generation para crear medicamentos

Hasta la crisis de 2008 la evolución de la economía se medía habitualmente con el incremento anual del PIB, alcanzándose incrementos interanuales que en España llegaron al 5 % a principio de siglo; en ese momento confiábamos en un crecimiento ilimitado y olvidándonos de que la economía es pendular, y que todos los ciclos expansivos vienen seguidos de una crisis. Hoy sabemos que si usamos el PIB como termómetro debemos también analizar otros parámetros, siendo el talón de Aquiles de la economía española el porcentaje de la industria en el PIB.

La COVID-19 nos ha hecho ver que no podemos ser dependientes del turismo. La OCDE marcaba como objetivo que al principio de la presente década España (y por lo tanto Galicia) tuviesen una participación de la industria en el PIB del 20 %, cifra que a principios de la pandemia no éramos capaces de alcanzar ya que la comunidad autónoma estaba en torno al 18 % y la media española todavía más baja.

El peso de la industria en una economía es un excelente índice a medio plazo, pues además implica puestos de trabajo cualificados y de alto valor añadido y competitividad; además la industria es un sector que garantiza la estabilidad de la economía, y nos permitiría blindarnos parcialmente ante una nueva catástrofe similar a la pandemia.

Los Fondos de Recuperación –Next Generation– son la herramienta idónea para alcanzar este 20 % en el PIB autonómico. La COVID nos hace ser precavidos en la apuesta por el turismo, el sector agroalimentario no acaba de arrancar y los servicios se demuestran muy expuestos a la Revolución Digital; con estos mimbres aparece la industria como el salvavidas que puede garantizar un crecimiento estable y sostenido de la economía gallega a medio plazo.

Para esto es necesario ser muy escrupulosos con las apuestas. La UE exige que los proyectos sean nuevos, disruptores y creadores de puestos de trabajo alto valor añadido, es necesario que nuestras propuestas cumplan exactamente estos criterios, y tanto empresarios como administraciones públicas deben ser muy estrictos con sus propuestas; existen otras herramientas para sacar adelante proyectos ya iniciados, y no podemos además exponernos a otro Plan E, o a que la UE no aporte los Fondos porque no estemos cumpliendo los requisitos de partida.