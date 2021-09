Galicia cerró el mes de agosto con 151.264 personas en paro. Un mes más, nuestra comunidad consigue reducir este volumen de personas desempleadas, pero a menor ritmo que en los anteriores. Entre julio y agosto, el total de desempleados apenas varió. Son 670 personas menos sin empleo buscando activamente trabajo, una reducción del 0,44%, dos puntos por debajo de la media de España, que registró su mejor mes de agosto de la historia, con 82.000 parados menos.

En la comparativa interanual, en la comunidad gallega hay 25.000 desempleados menos que en agosto de 2020. La reducción, del 14,52%, sí que es mayor, en este caso, que la media nacional (-12,33%). Galicia fue la tercera comunidad con una mayor caída del desempleo de un año para otro.

Galicia es la única comunidad autónoma que ha ido reduciendo el desempleo de forma continuada desde que empezó el año. Son ocho meses consecutivos de reducción del número de parados. El mes de diciembre había más de 189.500 personas en esta situación. Ocho meses después hay 38.300 menos.

SOLO EMPEORA OURENSE. En el desglose por provincias, el desempleo aumentó en Ourense pero cayó en las demás, aunque con diferente intensidad. En el caso ourensano, agosto concluyó con 17.413 desempleados, 88 más que los que había el 31 de julio (un aumento del 0,51%). Sí que se redujo, como es lógico, en términos interanuales (-2.28 personas, -11,61%)

En el resto, mejoró ligeramente el panorama. Comenzando por el norte, en A Coruña, hay 60.802 personas sin empleo, 28 menos que a finales del mes de julio, lo que representa una reducción del 0,05%, apenas perceptible. En comparación con agosto del pasado año son 11.751 desempleados menos (-16,20%). Por su parte, Lugo registró una caída de 128 personas para situarse en 14.409 desempleados, un 0,88 menos que el pasado mes. Con respecto a agosto del año pasado, hay 2.867 personas menos en situación de desempleo (-16,6%).

Por último, la provincia de Pontevedra fue la única que apuntó una reducción del paro por encima del punto porcentual (-1,02% concretamente), al descontar 602 desempleados y situarse en 58.640. Hace un año eran 8.781 más.

AUMENTA EN MUJERES. De los 151.200 parados de Galicia, la mayoría siguen siendo mujeres. Hay 89.254 desempleadas, unas treinta más que el pasado mes. En el caso de los hombres, hay 62.010 desempleados, casi 700 menos que a finales de julio. Por edades, hay 5.535 menores de 25 años que quieren trabajar, pero que no encuentran un empleo. Dentro de este colectivo está prácticamente equilibrado el número de varones (2.745) y mujeres (2.790) que no tienen dónde trabajar.

SECTORES. En cuanto las ramas de actividad, se sigue reduciendo el paro en el sector servicios, aunque a un ritmo mucho más contenido que en los meses previos. Hay 106.076 desempleados en este sector, 328 menos que en julio. En industria se descontaron unos 200 parados, para situarse en 17.313. En la construcción hay 11.009 parados, casi un centenar menos que el mes anterior. Y en la agricultura apenas ha variado el panorama: hay 5.097 personas que no encuentran un puesto de trabajo, 60 menos que en julio.

Crece, en 40 personas, el volumen de desempleados dentro del colectivo que no tenía trabajo previo, hasta los 11.769. Dentro de este grupo, la mayoría son personas de más de 44 años, con 4.916 personas que no tienen trabajo. Entre 30 y 44 hay 2.825 personas en esta situación, baja hasta las 1.638 entre los que tienen de 25 a 29 años, y repunta levemente (1.746) en el grupo de edad de 20 a 24 años. Hay 644 personas menores de 20 años que no tenían trabajo previo y que siguen en paro.

Dentro de los que no tenían trabajo anterior, hay 7.850 mujeres, 3.649 mayores de 44 años, y 3.919 hombres, con 1.267 en el tramo de mayor edad.

CONTRATOS. En Galicia se firmaron en agosto 80.231 contratos, un 5,7% del total estatal. Son 20.941 menos que en el mes de julio, una caída que supera el 20%, aunque menos acusada que la media estatal (-23%). En términos interanuales, este agosto se suscribieron 15.832 más que en el mismo mes de 2020.

Una vez más, la mayoría aplastante de los contratos fueron de carácter temporal. En el caso gallego representaron más del 92% del total. Fueron 74.095, frente a los 6.136 de carácter indefinido.

AFILIACIÓN. Al cierre del mes, en Galicia había 1.039.470 personas afiliadas a la Seguridad Social, un 0,31% más que a finales de julio, en un incremento absoluto de 3.198 personas. Hay 26.676 afiliados más que hace un año (2,63% más). Los datos gallegos contrastan con la media nacional, en la que se registraron 118.004 afiliados menos, lo que supone una caída del 0,6% con respecto a julio.