Galicia consensúa una hoja de ruta para combatir los efectos del ‘brexit’ en la pesca

Santiago. La titular de Mar lamentó que el Ejecutivo gallego todavía no hubiese recibido información oficial ni del acuerdo ni de sus términos por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e incidió en que las consecuencias negativas del acuerdo tendrán efectos tanto en la flota que faena en aguas del Gran Sol como en los buques del caladero Cantábrico-Noroeste.

“Trátase dun asunto que con que afecte a un só elo da cadea mar-industria vai repercutir no conxunto do sector e de Galicia”, aseveró Rosa Quintana.

Al impacto directo en la flota gallega, recordó la conselleira do Mar, se suman otros aspectos como que los buques británicos no se verán sometidos a la Política Pesquera Común ni a normativas como la obligación de desembarque. Al mismo tiempo, el Reino Unido no tendrá que aplicar medidas de reducción del esfuerzo pesquero para garantizar la sustentabilidad de los recursos e incluso podría incrementar su flota puesto que contará con más cuotas que en 2020 gracias al 25 % de las posibilidades de pesca europeas cedidas por el Ejecutivo comunitario con la finalidad de llegar a un acuerdo.

La titular de Mar destacó que la Xunta con su presidente a la cabeza trabajó en la defensa de los intereses de Galicia y recordó que Feijóo remitió ya el 28 de diciembre una carta al presidente del Gobierno demandando que las negociaciones sean llevadas al máximo nivel y que Galicia esté presente en ellas de forma directa.