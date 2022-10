Galicia contará con comisións de seguimento e benestar da convivencia no eido educativo

O Consello da Xunta aprobou onte a a Estratexia galega de convivencia escolar, Educonvives 2025, tal e como o anunciou o vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde. Entre as medidas, contémplase a creación de comisións provinciais e autonómicas de seguimento de benestar e da convivencia, para a mellora do benestar emocional, alén dun plan integral contra o acoso e accións para un uso dixital responsable, entre outras.

“O obxectivo é seguir mellorando a convivencia nas aulas galegas e avanzar cara a unha educación inclusiva, equitativa e de calidade”, indicou Conde, que subliñou que o Goberno galego leva “máis dunha década” impulsando medidas para garantir a boa convivencia escolar e agora dase un paso máis con esta nova Estratexia que, entre as principais novidades, “inclúe un plan integral contra o acoso e ferramentas para a saúde emocional e unha educación dixital responsable”.

O documento, elaborado pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, plantexa accións específicas para todos os axentes immplicados, como son o alumnado, os e as docentes, os centros educativos e as familias.

Asemade, está artellado arredor de catro eixos principais: convivencia positiva; cidadanía dixital, ética, segura e responsable; competencia emocional, e convivencia equitativa, inclusiva e con perspectiva de xénero.

Como parte do conxunto de actuacións para a mellora do benestar emocional, tal e como o indicou Conde, “vaise desenvolver un plan de benestar emocional e crearanse comisións provinciais e autonómicas de seguimento de benestar e da convivencia nos centros educativos”. Estas comisións terán un carácter multidisciplinar e transversal, explicou, para o cal se contará con profesionais dos ámbitos educativo, sanitario e social, entre outros.

No eixo da convivencia positiva, dende o Executivo galego salientan a elaboración dun ‘Plan integral contra o acoso escolar e o ciberacoso en Galicia’, coa finalidade de previr, detectar e combater todas aquelas situacións deste tipo. Do mesmo xeito, contémplase a formación docente en materias de convivencia, coeducación e educación emocional, así como unha estratexia de diagnóstico e seguimento da convivencia escolar. Isto último levarase a cabo nos centros educativos mediante a ‘IV Enquisa de convivencia escolar’, en base á cal se establecerán os correspondetes plans de mellora.

Por outra banda, para promover o respecto e a responsabilidade no uso das tecnoloxías desenvolveranse unha serie de accións, entre as que a Xunta destaca a guía ‘Interacciona na era dixital’, para o fomento das boas prácticas na rede, e o ‘Programa de pensamento crítico na aula’, así como unha guía de boas prácticas para a creación dunha identidade segura.

Finalmente, no tocante á perspectiva de xénero a estratexia recolle un ‘Plan de coeducación’, que abrangue a análise de datos estatísticos con perspectiva de xénero para identificar como afectan as situacións de violencia en función do sexo. Tamén se reforzarán os sistemas de detección da violencia de xénero sobre a poboación escolar e melloraranse os sistemas de resposta educativa ante a diversidade afectivo-sexual e a identidade de xénero.

Para posta en marcha desta estratexia, que dende a Xunta aseguran que suporá un cambio de paradigma na xestión da convivencia, prevese un investimento estimado de 5,5 millóns de euros ata 2025. Do total, case 2,9 serán destinados ao desenvolvemento dos contratos programa, e 1,18 para a formación do profesorado neste ámbito.