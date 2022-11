Galicia contará en 2023 con el centro de terapias avanzadas contra el cáncer

El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbi-mortalidad del mundo. La International Agency for Research on Cancer estimó que en el año 2020 se diagnosticaron aproximadamente 18,1 millones de casos nuevos de cáncer en el planeta –excluyendo de la lista los tumores cutáneos que no fuesen melanomas–, y que dicha cifra aumentará en las dos próximas décadas hasta los 27 millones (el equivalente a más de la mitad de la población de España).

Es por ello que tratar de ponerle freno desde sus estadíos más tempranos resulta fundamental para lograr garantizar una calidad de vida aceptable para el paciente. Y es que el cáncer no tiene cura como tal, pero sí existen tratamientos adyuvantes para muchos de ellos, como para el de mama, el de colon, el de recto o el de ovarios. Ahora bien, hablar de erradicación completa por parte de un médico no es lo habitual.

En medio de este proceso de lucha contra semejante lacra social, el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, anunció este lunes que la Xunta pondrá en marcha el próximo año, con una inversión inicial de 2,5 millones de euros, el Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas (CAR-T) de Galicia, unas instalaciones diseñadas para elaborar nuevos fármacos innovadores contra el cáncer y fomentar la atención personalizada de los pacientes.

En la presentación de la Estratexia de Xestión do Cancro en Galicia para los próximos seis años (2022-2028), que tuvo lugar este lunes en el Hospital Lucus Augusti de Lugo (HULA), Rueda precisó que la iniciativa para la creación de este centro fue activada ya el pasado año 2021, a pesar de ser en plena pandemia.

Este año fueron contratadas las obras y el equipamiento necesario, mientras que los presupuestos de la Xunta para 2023 contemplan la partida necesaria para financiar la contratación de personal y que el centro pueda comenzar a funcionar el próximo año a pleno rendimiento.

Cabe recordar que este es uno de los dos proyectos innovadores de la Xunta que supondrán “un antes y un después en lo que tiene que ver con el tratamiento del cáncer”, dijo Rueda durante su participación en la presentación de la estrategia para los próximos años.

Otro punto de inflexión será la puesta en marcha, en Santiago de Compostela, de “un centro de protonterapia” –una técnica menos invasiva en la lucha contra los tumores–. Galicia aspira a ser pionera en ofrecer este servicio a pacientes de la sanidad pública, explicó, tanto gallegos como de Castilla y León y, previsiblemente, de Asturias.

Asimismo, Rueda recordó que se trata de “un proyecto muy relevante”, dado que solo hay dos hospitales privados en toda España que disponen de este tratamiento. “Hoy podemos decir que está más cerca de ser una realidad: En los presupuestos del año 2023 ya va una partida de 10 millones de euros para iniciar la obra del Centro de Protonterapia”, cuyo coste se elevará hasta los 28,5 millones de euros en 2025, dijo el presidente de la Xunta, quien también aseguró que se trata de “un esfuerzo absolutamente rentable y absolutamente necesario”.

En esta misma línea, el presidente de la Xunta afirmó que la meta que se persigue es “lograr que cada vez menos gallegos enfermen de cáncer”, así como “aumentar su curación, su atención y la calidad de vida de los enfermos y de sus familias” en caso de que enfermen. Para alcanzar esa meta, destacó los tres pilares de la Estratexia de Xestión do Cancro de Galicia que “son la prevención, la mejora asistencial de los pacientes y la apuesta por el futuro e innovación”.

En el capítulo de la prevención, se busca controlar los factores de riesgo, incidir en el diagnóstico precoz y también ahondar en los estilos de vida saludables.

“Un diagnóstico precoz es, muchas veces, sinónimo de una vida salvada”, dijo el presidente de la Xunta, y anunció que el Gobierno gallego reforzará este capítulo con una subida de hasta un 70 % en la aportación de fondos públicos con cargo al presupuesto de 2023, hasta llegar a un inversión total de 2,6 millones de euros, para mejorar ese aspecto.

Destacó, además, que la prevención se verá reforzada con la creación del Observatorio de Saúde Pública de Galicia y recordó que la comunidad gallega ya es pionera en la introducción de cribados poblacionales contra enfermedades.

Es por ello, dijo, que se han dado “pasos de gigante” en la detección precoz de cáncer de mama –programa implantado hace 30 años–, el programa de cribado en cáncer colorrectal o el programa de detección precoz del cáncer de cérvix –iniciado hace tres años en Lugo, y que será extendido a todas las áreas sanitarias de Galicia en el 2023–.

En la presentación del nuevo centro estuvieron también el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña; el gerente del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, Ramón Arias; y el delegado territorial de la Xunta de Galicia, Javier Arias, entre otras autoridades.

OBJETIVO: REDUCIR EN SEIS AÑOS EL NÚMERO DE ENFERMOS. El objetivo de la Estratexia de xestión do cancro en Galicia 2022-2028, más en concreto, es que en un horizonte de seis años se reduzca el número de enfermos de cáncer en la comunidad gallega y, por ende, aumente el número de supervivientes a la enfermedad.

El informe abordado formula un total de 65 intervenciones para conseguir estos resultados, tal y como ya había indicado el Gobierno gallego el pasado 20 de octubre tras la reunión ordinaria del Consello de la Xunta. Con todas esas intervenciones se actuará desde el punto de vista de la prevención y de la detección precoz del cáncer. También se fortalecerán los sistemas de vigilancia y registro, se mejorará la información que reciben los pacientes, se acelerará la fase de diagnóstico, aumentará la capacidad de decisión y se favorecerá la equidad en el acceso a las técnicas y tratamientos especializados e innovadores.

En el ámbito asistencial, la nueva estrategia incorpora innovación clínico-asistencial, tecnológica, organizativa y de gestión, destacando rutas asistenciales ajustadas a los diferentes tipos de cáncer, a la innovación con medicina de precisión, personalizada y nuevas terapias, así como a dotarse de estructuras de coordinación. La Xunta había avanzado, asimismo, que en todo ello la Atención Primaria jugará “un importante papel”.

LUGO COMO UN EJEMPLO DE BUEN HACER. El presidente gallego también se mostró ayer muy consciente de que “este mal que afecta a tanta gente, el mal del siglo XX y del siglo XXI, necesita de una planificación estratégica, no solo para atender a los pacientes, sino también estrategias de prevención y de calidad de vida, para las personas que sufren cáncer y también para sus familias”.

Además, recordó que “eso implica muchas cosas”, por lo que es fundamental “seguir invirtiendo” en la mejora de la atención sanitaria. “Se necesitan recursos económicos y la Xunta está haciendo un esfuerzo muy importante en la adquisición de material, de tratamientos” y también en impulsar “iniciativas pioneras en España”.

Por ello, “a pesar de deficiencias que lógicamente tenemos que corregir, tenemos una atención sanitaria de primera calidad y mucho más en el caso de las patologías graves”, zanjó Rueda.

Finalmente, en cuanto a la decisión de hacer esta presentación en el HULA de Lugo, recordó que “en muchos sitios de Galicia se está haciendo un esfuerzo potente, pero la atención que se presta aquí es una buena muestra para dar a conocer todo lo que se está haciendo en Galicia”. “Hay otros lugares, pero Lugo es un magnífico ejemplo”, precisó.