Galicia convoca as axudas de desprazamento para as prácticas formativas de FP

alumnado. A Xunta vén de convocar este domingo as axudas económicas ao desprazamento dirixidas ao alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo (FCT) e ao alumnado que cursa a modalidade de FP Dual co fin de compensarlles parcialmente os gastos extraordinarios derivados da realización das devanditas actividades formativas que se poden desenvolver en empresa da comunidade ou do resto de España e mesmo noutros países de dentro ou fóra da UE.

Segundo se pode consultar no Diario Oficial de Galicia, a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades destina un orzamento total de 800.000€ a esta acción que leva desenvolvendo desde hai anos e que, na liña do establecido na Estratexia FP Galicia 2030, afonda na mellora das competencias a través da formación práctica. ecg