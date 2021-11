Galicia é a segunda autonomía con máis dependentes atendidos no fogar

dependencia. Galicia é a segunda comunidade española con maior porcentaxe de dependentes atendidos con servizos no seu fogar, só por detrás de Andalucía. Actualmente, na comunidade xa se atenden a máis de 24.200 persoas dependentes con este servizo, unha cifra que supón 16 veces máis dos atendidos no 2009, según indica a Consellería de Política Social, que asegura que “ten na atención ás persoas maiores un das súas prioridades de acción”. Neste sentido, indica que “ten moi en conta que as galegas e galegos preferiron e prefiren, maioritariamente, facerse maiores nas súas casas; por iso a demanda de prazas residenciais é menor na nosa comunidade”, principal motivo polo que a Xunta “achégalles servizos de proximidade que requiren”. Por esta razón, en Galicia pode haber menos taxa de prazas nas residencias de maiores que noutras comunidades, pero “é a cuarta con mellor ratio de atención á dependencia, o 94% de persoas dependentes reciben algún tipo de servizo”, informa Política Social. Outros servizos postos en marcha son as casas do maior –pequenos centros de día, dun máximo de cinco prazas, nos que unha profesional atende aos maiores da contorna–, que acadan os 90 centros no rural, poñendo para os maiores dos concellos máis pequenos 450 prazas gratuítas de atención diúrnas. Tamén destaca o autobús de Coidados porta a porta, iniciativa que leva servizos de podoloxía, estimulación da memoria e oftalmoloxía polo rural. Na súa primeira edición, en 2019, chegou a 20 concellos nos que atendeu a máis de 2.000 persoas, e na vindeira edición xa superará os 200 concellos a percorrer. s. barba