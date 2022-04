Galicia e Portugal deseñan un protocolo para loitar contra os incendios forestais na fronteira

A Xunta traballa coas autoridades portuguesas no deseño dun protocolo de actuación conxunta para "reforzar a capacidade operativa" dos medios de extinción de incendios forestais na fronteira hispano-lusa e minimizar os danos que poidan ocasionar. Así o anunciou este mércores o director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, nunha videoconferencia celebrada no marco do 'Seminario de proxectos estratéxicos POCTEP 2014-2020'. Neste contexto, trasladou que a Consellería do Medio Rural e o país veciño están a elaborar un plan que abarca a identificación dos riscos existentes en Galicia, norte de Portugal, Castela e León e Estremadura, así como os medios para atallalos.

Ademais, o director xeral puxo como exemplo o proxecto conxunto 'Interlumes', dotado con 9,1 millóns de euros incluíndo fondos europeos. Contempla a creación da primeira base de avións fronteiriza e mellora outras instalacións para a prevención e extinción dos focos na zona. Así mesmo, esta iniciativa, tal e como explicou Rodríguez, pasa tamén por reforzar os medios materiais para o apagado dos lumes, así como por intensificar o emprego de novas tecnoloxías TIC aplicadas á rede de vixilancia e seguridade forestal. Xunto a isto, contémplase a posta en marcha de actividades de sensibilización da poboación da área nesta materia. "Todos estamos involucrados na prevención de incendios forestais", engadiu o director xeral.

RECUPERACIÓN DE MONTES CON PIÑEIRO AUTÓCTONO. Por outra banda, a Consellería do Medio Rural destina case 90.000 euros --cofinanciado polo programa europeo Feader-- á recuperación do potencial forestal de varios montes situados na provincia de Pontevedra a través de 32.004 piñeiros autóctonos. O director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, visitou este mércores en Covelo as obras de execución de parcelas de ensaio con material forestal de reprodución. En concreto, os traballos afectan a unha superficie de 28 hectáreas dos montes de Lamosa (Covelo), Mouriscados (Mondariz), San Lourenzo de Oliveira (Ponteareas), Pazos de Borbén (Pazos de Borbén) e Oitavén (Fornelos de Montes). As obras tamén alcanzarán ao monte de utilidade pública da entidade local menor de Queimadelos (Mondariz).