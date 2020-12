Galicia echará el resto en Navidad y gastará el 71 % más en comida y bebida

Según datos del estudio europeo de ‘Tendencias de consumo en Navidad’ de eBay, elaborado por Kantar para analizar los hábitos de compra de regalos en España, los gallegos prevén gastarse una media de 262 euros en regalos durante esta Navidad. Esto supone un descenso de 25 euros en comparación con el gasto del año pasado (28 7€).

Cada gallego planea comprar una media de nueve regalos para seis personas, y el 36 % planea adquirirlos más por la vía online que durante las pasadas navidades y un 38 % que confirma que hará el mismo número de compras por Intenet que en 2019.

Por su parte, el 81 % de los gallegos asegura que hará la misma cantidad o más de compras navideñas este año en plataformas como eBay a través del ordenador. A la hora de comprar regalos de Navidad, los niños son la prioridad con un gasto de 133 euros. En segunda posición se sitúan las parejas, con un gasto total de 110. El 22 % de los gallegos no contempla la opción de autoregalarse en la época festiva.

Revender los no deseados

Si hacemos caso ahora de otro informe, el ‘Christmas Report 2020’ realizado por Milanuncios, de cara a las próximas fechas navideñas tres de cada diez gallegos afirma que suele recibir algún regalo que no quiere quedarse y un 38,4 % asegura haber vendido en el mercado de segunda mano alguno de estos presentes.

La plataforma online señala que entre las principales razones que motivan esta práctica entre los gallegos, conocida como regifting, son el hecho de que el destinatario realmente no necesitaba dicho artículo o no iba a utilizarlo (60,9 %), no le gustó (26,1 %) o porque no le servía o no le iba bien (4,3 %).

Los gallegos señalan que sus familiares y amigos suelen fallar en los artículos de ropa (45 %), complementos de moda (21,7 %) y perfumes (20 %). La mayoría de los que vendieron los regalos indeseados las navidades pasadas ganaron principalmente entre 5 y 50 € (60,9 %), seguidos de los que consiguieron entre 50 y 100 € (30,4 %) y aquellos que ganaron más de 100 euros (8,7 %).