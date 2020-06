Galicia, ejemplo por la congelación de tasas universitarias

El ministro de Universidades, Manuel Castells, recordó la experiencia de Galicia, que tiene congelados los precios de grado en primera matrícula desde hace casi una década, para defender su propuesta de acuerdo entre comunidades autónomas para congelar los precios públicos.

Lo hizo ayer durante su comparecencia en el Senado, al que acudió para explicar los principales puntos de su gestión desde que tomó posesión y durante la crisis sanitaria, que centró precisamente en la transformación del sistema de tasas y un nuevo sistema de becas.

Castells planteó, en una reunión telemática del Consejo General de Política Universitaria a principios de mayo, en medio de la crisis del covid-19, fijar como precio máximo para los grados el del curso 2011-2012, que en Galicia ya se estaba aplicando desde entonces, como le hizo saber la conselleira Carmen Pomar. De ahí que ayer, en la Cámara Alta, al exponer esta cuestión, dijese que “se puede hacer. Galicia lo lleva haciendo desde hace nueve años”.

AYUDAS En su comparecencia, admitió también que el aumento del presupuesto para becas y ayudas al estudio que el Gobierno preparó para el próximo curso es una “cantidad ridícula” en comparación con otras subvenciones, pero defendió que los 100 euros adicionales que recibirán los estudiantes universitarios beneficiados “les ayuda” a afrontar sus estudios. “No nos hemos arruinado, la verdad”, dijo en referencia a los 386 millones con los que se incrementará el presupuesto, un 22 % más que el año pasado, como acordaron el Ministerio de Universidades y el de Educación en mayo.

El Gobierno central, además de aumentar el presupuesto de becas para el próximo curso, reducirá los requisitos académicos para recibirlas, que ampliarán el número de posibles beneficiarios tras cambiar los umbrales de renta que se publicarán en julio en un real decreto.

El ministro pidió a las universidades que preparen un plan de digitalización ante la posibilidad de que se produzca un rebrote durante el otoño y “si no hace falta, mejor, pero ya estaremos equipados para el futuro”, dijo.

Además, calificó como una “sugerencia” la recomendación de que el próximo curso se alternen las clases presenciales con las telemáticas para evitar aglomeraciones, pero advierte a las instituciones académicas que tendrán que buscar alternativas para mantener la distancia social de los estudiantes dentro del aula. “Si no, busquen una solución, porque tener a más gente de la que cabe en metro y medio de distancia no se puede hacer, y no hay más historia que esta”, remató.