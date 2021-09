Galicia encadena ya ocho meses de descensos en las listas del paro

Mejora necesaria. Aprovechando la valoración de los datos del paro, los sindicatos gallegos aplaudieron el anuncio realizado por Pedro Sánchez de que se intentará incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Una negociación que se va a acometer en las próximas semanas, y que es esencial para los representante sindicales para mejorar las condiciones laborales.

Entre las medidas que plantean desde el sindicato UGT Galicia para fortalecer el mercado y porder mejorar las tasas de paro, señalan que “é fundamental que o crecemento do emprego fágase en sintonía con melloras salariais”, ya que consideran que tendrán efectos positivos “no incremento da demanda e, en consecuencia, no crecemento económico”. Por eso, remarcan que “é ineludible que aumente o Sario Mínimo Interprofesional, sobre todo cando os datos do emprego mostran a evolución positiva do mercado laboral”. Consideran que “setembro debe ser o mes no que se alcance un acordo para subir o SMI. Por su parte, desde el sindicato Comisiones Obreras señalan que el incremento del SMI y la derogación de las reformas laborales “contribuiría a mellorar as condicións de traballo e a unha maior equidade na distribución da renda”, tal y como explicó Maica Bouza.