Galicia es la autonomía que tiene la menor tasa de fumadores de España

La comunidad gallega tiene 17.659 fumadores por cada 100.000 habitantes, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), una tasa que la convierte en la comunidad con menor porcentaje de toda España. En este triste ranquin, la Comunidad Valenciana es la que registra el mayor número, con un total de 1.033.087 fumadores diarios, lo que supone más de 24.479 habitantes por cada 100.000 personas y cerca de la cuarta parte de la población mayor de 15 años.

Le siguen Castilla-La Mancha y Ceuta, con tasas de 24.176 fumadores diarios por cada 100.000 habitantes y 23.953, respectivamente. Por la cola, junto a Galicia, se encuentran Melilla, con 28.590 y la comunidad de Madrid, 18.604, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por la AECC.

Por provincias, donde más se fuma es en Guadalajara, seguida de Valencia y Alicante. Tienen tasas de 24.900 habitantes que fuman a diario por cada 100.000 habitantes, 24.497 y 24.470. Sin embargo, en consonancia total con los datos por comunidades, las cuatro provincias gallegas son las que menos tienen. Ourense es la que mejor puntuación obtiene, 16.418; seguida de Lugo, 16.850; A Coruña, 17.818, y Pontevedra, con 18.184 fumadores diarios por cada 100.000 habitantes.

Más exfumadores Además, según la última Encuesta Nacional de Salud del INE los datos indican que en Galicia un 27.75 % declara ser exfumador y casi un 54 % no fumó nunca en su vida. Los gallegos que sí fuman lo hacen diariamente el 17.8 % y ocasionalmente el 0.49 %. Todos ellos valores por debajo de la media nacional, donde no fumó nunca el 50.6; dejó el tabaco el 25 %, fuma ocasionalmente el 2.34, y a diario el 22 % de la población.

Los que lo hacen todos los días, en Galicia declaran de uno a nueve cigarrillos el 32.77 %, frente al 35.5 nacional. De 10 a 19 pitillos son el 32.4 % de los fumadores gallegos y el 37.3 de España y 20 o más cigarrillos los fuman en la comunidad el 34.8 y en lamedia nacional, el 27,18 %, único indicador en donde Galicia sale malparada.

Intentos de dejarlo En cuanto a las veces que una persona que fuma intentó dejarlo en el último año, en Galicia el 82.7 % declara no haberlo intentado ninguna; de una a dos, el 16.5; de 3 a 4, el 0.15 y cinco o más intentos, el 0.60 de los fumadores. En el conjunto de España, el 75.6 no lo intentó ni una vez en el último año; 18.7, una o dos veces, 3.32, tres o cuatro y cinco o más intentos de dejar de fumar tuvieron el 2.34 %.

El pasado mes de abril, además, el INE publicó la Encuesta Europea de Salud de 2020, en la que quedó patente que 121.000 gallegos declaran fumar 20 cigarrillos cada día. En cuanto a la cantidad de personas que fuman, en Galicia hay 416.200 que dicen hacerlo a diario, casi 40.000 menos que las que había un año antes. Casi 397.000 personas dicen ser exfumadoras, y hay 1.488.600 que responden que nunca han fumado. Este colectivo también crece con respecto a la anterior encuesta de salud, en la que 1,3 millones de personas dijeron no haberlo probado.

Hay 121.200 que consumen menos de diez cigarrillos por jornada y casi 172.000 fuman entre 10 y 20, a los que se suman los 121.000 consumidores de 20 o más pitillos al día. En este caso, la diferencia entre hombres y mujeres es muy notable: son 87.900 varones dentro de este colectivo de fumadores.

En cuanto a la edad media de inicio de consumo de tabaco, baja en los últimos seis años, pasando de los 17,69 años de media de 2014 (17,45 en hombres, 18,04 en mujeres), a 17,32 en 2020 (16,8 y 17,8, respectivamente).

Según reflejan las cifras, entre 2018 y 2006 las personas que fuman a diario se redujeron un 6 %, mientras que las no fumadoras crecieron un 11 %. Dentro de las personas que afirman fumar a diario en España, la franja de edad donde predominan los hombres es entre los 25 y los 34. En el caso de las mujeres este intervalo es entre los 45 y los 54. Además, la mayor proporción de mujeres que dejaron de fumar tienen entre 55 y 64 años, mientras que la de hombres es a partir de los 75 años. Dentro de los no fumadores la tendencia es contraria, más mujeres a partir de los 75 no han fumado nunca, mientras que son los hombres entre 15 y 25 años los que se encuentran dentro de este grupo.

Resto del mundo La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó en septiembre de 2020 un informe sobre las tendencias mundiales del consumo de tabaco, en el que, por primera vez, se observa que la cantidad de hombres que consumen tabaco está disminuyendo, en más de 1 millón de usuarios masculinos menos en 2020.

Casi en las últimas dos décadas, el consumo global de tabaco en general cayó, de 1.397 mil millones en 2000 a 1.337 mil millones en 2018, o aproximadamente 60 millones de personas, impulsado en gran medida por las reducciones en el número de mujeres (346 millones en 2000 hasta 244 millones en 2018, o una caída de alrededor de 100 millones).

Según el informe, Europa es la región que avanza más lentamente, sobre todo entre las mujeres. Por otro lado, la región del sudeste asiático de la OMS tiene las tasas más altas de consumo de tabaco, pero se proyecta que la tendencia disminuirá rápidamente a niveles similares observados en las regiones de Europa y el Pacífico occidental de alrededor del 25 % para 2025, según informa Europa Press.

fármacos Desde 2020, el Sistema Nacional de Salud financia dos medicamentos para dejar de fumar, la vareniclina y el bupropion. El éxito en la cesación tabáquica en personas que lo hacen sin ayuda es del 5 % frente al 30-40 % de los que siguen un tratamiento farmacológico específico y cuentan con apoyo psicológico”, explicó el Ministerio de Sanidad en ese momento. El tabaquismo constituye el principal problema de salud pública prevenible en los países desarrollados siendo un factor determinante de numerosas patologías y la primera causa de morbimortalidad evitable. En España se registran 58.000 muertes anuales asociadas a él.