Galicia expón en Europa a incerteza que afrontan as CCAA na xestión do MRR

encontro. O director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo, vén de representar a Galicia no Cumio Europeo de Rexións e Cidades que o Comité Europeo das Rexións (CdR) celebrou esta semana na localidade francesa de Marsella. A cohesión e a recuperación dende o punto de vista das rexións europeas foi un dos principais temas de debate deste cumio.

Neste senso, Galicia chamou a atención sobre a incerteza e falta de previsión ás que se enfrontan as comunidades autonómas na xestión do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR), o que limita á súa capacidade de poñer en marcha iniciativas transformadoras. O director xeral explicou como Galicia se esforzou por elaborar unha carteira de proxectos sólidos que puidesen ser bos candidatos ao MRR e como puxo especial fincapé en asegurar unha xestión áxil e eficaz deste novo fondo europeo, adoptando unha lei para alixeirar a carga administrativa e creando novas estruturas na administración.

Por isto, Gamallo apelou a unha verdadeira colaboración coa administración central na execución destes recursos, xa que, co 70% do plan de recuperación español comprometido ata 2023, as CCAA xestionan ata o momento só un 28%. ecg