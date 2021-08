Galicia gasta un 41 % más en ayudas de emergencia que la media estatal

La crisis económica en la que estamos inmersos, derivada de la pandemia de coronavirus que asola el planeta desde hace más de un año y medio, está haciendo que las familias necesiten, más que nunca, ayudas de las administraciones para sus gastos. Además de las rentas mínimas existen las ayudas de emergencias, que se solicitan para circunstancias especiales sobrevenidas, al margen del día a día.

En el caso de estas ayudas, Galicia está gastando más que la media estatal en el importe de cada prestación. Esto es, frente a los 184 euros por cada una del resto de comunidades, en la gallega se aportan 315, un 41,6 % más. Se coloca así como la cuarta con más gasto según los datos publicados por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

Desde 648 euros en Castilla y León a 10 de La Rioja Las comunidades de Castilla y León (648€), Cantabria (431€), y Asturias (429€) son las que mayor ratio presentan. La Rioja (10€) y Madrid (81€) son las que menos cuantía conceden.

Las cifras de los directores de servicios sociales, sin embargo, no recogen los datos de Navarra y País Vasco, porque no participan de las estadísticas del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales; ni las de Extremadura y Castilla La Mancha porque no informaron para últimos datos oficiales publicados (año 2018).

Con poco más de 2.700.000 habitantes, la comunidad gallega tiene una tasa de riesgo de pobreza del 18,2 % –18,6 a nivel estatal–. Son casi medio millón de habitantes de Galicia los que están en riesgo de pobreza, para los que el Estado y las administraciones autonómicas y locales establecen varios mecanismos de ayudas. El ingreso o renta mínima vital, la Risga en Galicia, y las ayudas de emergencia son los recursos que tienen estas familias para cubrir estas necesidades tan básicas.

3,86 euros/año por cada gallego Son un total de 27.538 los perceptores de rentas mínimas en la comunidad gallega, que gasta en el año casi 10.500.000 –el quinto más alto entre las CCAA– en ayudas de emergencia. Así, el gasto por habitante y año en estas percepciones es de 3,86 euros, prácticamente el mismo que la media estatal. Pero si se atiende solamente a las personas en riesgo de pobreza, el gasto por cada uno de ellos es de 21,22 euros, cuando en el resto de comunidades es de 18,18 euros por persona al año.

Normalmente son los ayuntamientos los que tramitan estas ayudas de emergencia social, y la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia hasta dos meses de tardanza en algunos para “conceder y abonar estas prestaciones que solicitan las familias para necesidades tan básicas como comer, vestirse o pagar el alquiler”.

En España solamente “900.000 personas han recibido ayudas de emergencia social de las entidades locales, exiguas y atrapadas en la burocracia”, advierten. Y su presidente, José Manuel Ramírez, añade en un comunicado de prensa: “¿Se imaginan que la prescripción de un médico fuese sometida a estos procedimientos y que las prestaciones del Sistema de Salud tuvieran la consideración de subvenciones? Los pacientes morirían esperando la aprobación del interventor y del procedimiento administrativo”. Y esto, a pesar de que los presupuestos para atender las necesidades más urgentes de las familias más vulnerables se incrementaron hasta un 30 % por la pandemia, porque la burocracia hace ineficaces las ayudas.