Galicia Global aborda cómo capear la covid en el exterior

Creatividad, presencia física y transformación digital son las claves para que las empresas gallegas se adapten en el ámbito internacional al nuevo escenario impuesto por la covid-19. Así se puso de manifiesto en Galicia Global, la red de directivos gallegos que lideran organizaciones internacionales impulsada por la AED (Asociación Española de Directivos), en un encuentro digital donde varios directivos gallegos de empresas internacionales analizaron cómo está afectando la irrupción de la pandemia a los principales mercados en donde operan. Esta cita contó con la presencia de Francisco Conde, vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Economía, y fue moderado por Amalia Baltar, vicepresidenta del consejo de la AED y directora de comunicación en Bamboo Venture Capital.

En el encuentro digital participaron Adolfo Fernández, Global Product Lead Shopping en Google (EE.UU.); Marcos R. Godoy (Asia Sales Director en Corporación Hijos de Rivera (China); Tatiana López, CEO de Nanogap (Alemania); Sagra Maceira de Rosen, Member of the Board of Trustees and Treasurer, Vital Voices (Reino Unido); Roberto Pardo, CEO de Plaintec (Portugal); y José Vilariño, presidente del Grupo Vilariño (México). Conde alabó el intercambio de ideas propiciado por AED en favor del tejido productivo.

Conde ensalzó la labor de la AED como impulsora de iniciativas como Galicia Global, evento que busca contribuir al desarrollo de las empresas y los directivos gallegos en el entorno global. Sobre el impacto de la pandemia, el vicepresidente económico de la Xunta explicó que el coronavirus está introduciendo elementos nuevos de la gestión de los recursos y de las decisiones empresariales “exigiéndonos reinventarnos desde un punto de vista económico y de gestión”. Así, “redefinir nuevas estrategias, identificar nuevas oportunidades y definir nuevos mercados, son tres de las reflexiones que nos ha dejado la irrupción de la covid -19”, apuntó.

El impulso de la transformación digital

Adolfo Fernández reflexionó que la pandemia originada por la covid-19 “nos ha obligado a dar un giro a nuestras vidas”. En concreto, el Global Product Lead Shopping en Google comentó que lo que va a determinar la estrategia de las empresas va a ser el cambio de mentalidad que la pandemia origina en el consumidor. En este sentido, un ejemplo de ello son los cambios que han impulsado los consumidores en favor de la transformación digital, “algo que a las empresas les ha costado un poco más”, aclaró. “Una prueba de ello es que el comercio electrónico en el mundo ha crecido más en los últimos 3 meses que en 10 años”, indicó.

Marcos R. Godoy hizo referencia durante su intervención al control que el Gobierno Chino ha hecho de la pandemia, algo que se nota en las restricciones actuales que son más livianas que en otros países. Así, y desde una perspectiva empresarial, para el mercado chino o asiático, su recomendación a las empresas gallegas “es que tengan una oficina física con un equipo comercial” para poder desarrollar su negocio en un mercado tan competitivo como el asiático.

Por su parte, la CEO de Nanogap indicó que no ve muchas diferencias entre países en el ámbito empresarial, algo que sí que ve más diferencia en según qué sector esté encuadrada la empresa. En este sentido, López aclaró que hay sectores en donde la venta online es importante y ha podido suplir de alguna manera a la venta física, pero que otros sectores, centrados más en la investigación, han tenido más complicaciones, sobre todo por el confinamiento. Así, para solucionar estos problemas López indicó que “tienes que ser creativo para poder ser eficiente”.

Una nueva oportunidad para reinventarse

Durante su intervención, Sagra Maceira apuntó que la situación en Reino Unido es complicada debido a las circunstancias disruptivas que han tenido lugar en los últimos tiempos, como la ruptura con Europa por el brexit o la aparición del coronavirus. “Ahora mismo, preocupa más lo que pueda pasar a raíz del brexit que de la covid-19”, dijo Maceira, quien señaló que la sociedad aprenderá a vivir con el Covid-19 y que esta situación provocada por la pandemia puede suponer una oportunidad para que las empresas puedan reinventarse a nivel estructural y estratégico.

Por su parte, Roberto Pardo explicó que los clientes son quienes marcan el cambio en las tendencias y, por ello, hay líneas de negocio que se mantienen o incrementan, como la venta online en el sector retail. El CEO de Plaintec ha señalado que, a pesar de la pandemia, se prevén proyectos muy potentes para el próximo año y que “nos adaptaremos” a ellos.

En su intervención, José Vilariño indicó que, con la irrupción de la pandemia, el sector de la construcción en México sí que nota un descenso de las ventas. No obstante, su visión sobre la covid-19 es que “con las crisis la agudeza empresarial debe salir a flote”.

Por último, los ponentes coincidieron en que las empresas deben aprovechar las oportunidades que les brinda la pandemia para buscar alternativas estratégicas más creativas y, así, adaptarse a la nueva normalidad que se está cerniendo sobre todos.