Galicia lidera a creación de empresas en maio cunha suba do 43%

Galicia rexistrou, durante o mes de maio, a creación de 143 sociedades mercantís, o que supón un 54,6 por cento menos que no mesmo mes do ano pasado, aínda que a variación foi positiva con respecto ao mes de abril (un 43 por cento máis), e o capital desembolsado foi de 3,12 millóns de euros.

Así se reflicte nos datos publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estadística (INE), que recolle que, das novas empresas, 66 foron rexistradas na provincia de Pontevedra (cun capital de 1,06 millóns de euros), 47 na provincia da Coruña (cun capital de 1,4 millóns), 17 en Lugo (cun capital subscrito de 204.000 euros) e 13 en Ourense (cunha capital de 396.000 euros).

Por outra banda, durante o mes de maio, disolvéronse en Galicia 24 sociedades mercantís, 10 na provincia da Coruña, as mesmas que na de Pontevedra; dous en Lugo e outras dúas en Ourense. O número de sociedades disoltas tamén se reduciu con respecto a maio do ano pasado (un 73 por cento menos).

No informe publicado polo INE tamén se reflicte que, no quinto mes do ano, houbo 59 empresas en Galicia que aumentaron capital, a maior parte delas nas provincias da Coruña e Pontevedra. O capital total desembolsado nesas ampliacións foi de 12,64 millóns de euros.

DATOS NACIONAIS

Con respecto aos datos a nivel nacional, o número de novas sociedades mercantís caeu un 55,9% en maio respecto ao mesmo mes de 2019, até totalizar 3.788 novas empresas, pero aumentou un 63,9% respecto de abril, mes no que apenas se crearon 2.311 empresas, o mínimo de toda a serie histórica, iniciada en 1995, segundo os datos difundidos este xoves polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Co retroceso de maio, marcado pola crise sanitaria e o estado de alarma, a creación de empresas encadea cinco meses de taxas interanuais negativas despois de ceder no mes de xaneiro case un 4%; en febreiro máis dun 9%; en marzo máis dun 28%, e en abril máis dun 73%.

Pola súa banda, as disolucións empresariais diminuíron un 70,5% en maio en taxa interanual, até sumar 481, a cifra máis baixa desde agosto de 2003. En taxa mensual (maio sobre abril), as disolucións empresariais aumentaron un 20%, o seu maior alza en polo menos cinco anos.

