Galicia mantiene en llamas 2.140 hectáreas, todas en la provincia de Ourense

No hay tregua para los montes gallegos. La comunidad sigue esperando la lluvia con impaciencia después de más de un mes sin gota de agua. Y es que las pocas precipitaciones que ha habido durante estas madrugadas en Galicia han sido tan finas que apenas han dado para refrescar el terreno. Parece que la lluvia abundante a la que estamos acostumbrados no llegará hasta comienzos de la próxima semana. Mientras tanto, las llamas siguen azotando más y más localidades, que se suman a una interminable lista con más de una treintena de ayuntamientos tocados por el fuego desde finales de julio.

En concreto, a primera hora de esta mañana el incendio más grande de Galicia era el declarado en la parroquia de Camba, en el municipio de Laza, que creció durante la noche desde las 740 hectáreas hasta las 1.350, es decir, un importante avance de nada menos que 510 hectáreas. La fuerza del viento ha jugado un papel clave en la expansión de todos los incendios declarados ayer en la provincia. Por fortuna, y según Medio Rural, este fuego de Laza avanza favorablemente hacia su estabilización.

Le seguiría en cantidad de terreno afectada el incendio de la aldea de San Cosmede de Cusanca, en el ayuntamiento de O Irixo, que llegó a las 470 hectáreas durante la madrugada (a última hora del miércoles eran 240, por lo que creció en 230 hectáreas, más del doble), pero este fuego ya no avanza por si solo, sino que lo hace de la mano del iniciado en la aldea de Astureses, en el municipio de Boborás, que alcanzó las 120 hectáreas. Estos dos, junto al fuego de O Carballiño, pueden considerarse tres focos diferenciados de un mismo incendio, con una afectación de 590 hectáreas.

Sin hablar de extensión, sino de preocupación por cercanía a las viviendas, este es el incendio más grave que permanece activo en la comunidad, sin lugar a dudas, pues se cierne sobre el distrito forestal XI O Ribeiro-Arenteiro, donde hay casas. Afortunadamente, Medio Rural asegura en su última información que tanto el fuego de Boborás como el de O Irixo están avanzando favorablemente cara su estabilización, con líneas de control.

El tercer incendio en discordia que sigue activo en la comunidad es el declarado en la parroquia de Queixa, en el ayuntamiento de Chandrexa de Queixa, que no tuvo expansión durante la noche, manteniéndose en las 200 hectáreas calcinadas. Igual que los anteriores, evoluciona favorablemente cara su estabilización.

EXTINGUIDOS VERÍN Y PONTE CALDELAS. Por otro lado, como grandes novedades de esta mañana, cabe destacar la extinción del incendio de la parroquia de Xustáns, en el municipio pontevedrés de Ponte Caldelas, tras arrasar con 380 hectáreas. Fue sobre las once de la noche del miércoles cuando cinco técnicos, 28 agentes, 76 brigadas, 48 motobombas, cinco palas, una unidad técnica de apoyo, ocho aviones y diez helicópteros lograron apagarlo.

Pero, sobre todo, la gran noticia es la extinción del fuego de Verín, que con 600 hectáreas quemadas puso en vilo a muchas viviendas durante la pasada semana, al haberse iniciado en más de una decena de focos diferentes (lo que apunta a su intencionalidad). Quedó apagado a las once de la noche de ayer gracias a la labor de nueve técnicos, 57 agentes, 112 brigadas, 59 motobombas, cuatro palas, un tractor, una unidad técnica de apoyo, doce aviones y doce helicópteros.

Por su parte, sin salir de la provincia de Ourense, el incendio que se había declarado el miércoles en la aldea de Casaio, en el ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras, quedó estabilizado a las once de la noche tras arrasar con 440 hectáreas. Un técnico, diez agentes, 32 brigadas, once motobombas, dos palas, nueve aviones y ocho helicópteros fueron quién de lidiar con las llamas.

A CORUÑA SIGUE BAJO CONTROL. Mientras tanto, en la provincia de A Coruña no hubo cambios en ninguno de los tres incendios que la azotan. El de la aldea de Cures, en Boiro, que llega hasta Ribeira, pasando por A Pobra y Porto do Son, sigue estable, con 2.200 hectáreas calcinadas. Si bien lleva ya varios días en esta situación y no se logra apagar. En ello siguen diez técnicos, 107 agentes, 185 brigadas, 101 motobombas, doce palas, cinco unidades técnicas de apoyo, quince aviones y doce helicópteros.

Por su parte, están controlados los dos fuegos que afectan al ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, tanto el de la aldea de As Pontes de García Rodríguez como tal (tras acabar con 105 hectáreas) como el de la aldea de Vilavella (60 hectáreas).