Galicia: más de 2.000 patentes en el siglo XXI

Tangas anticonceptivos femeninos, muñecos de educación sexual para niños, mecanismos recolectores de sustancias segregadas por un árbol, sistemas para la realización de pruebas de exoesqueletos en un espacio controlado, nidos para tranquilizar bebés... Un nuevo dispositivo de fabricación de castañas peladas con “aprovechamiento integral” e incluso una mesa para futbolín perfeccionada. Estarán extrañados. ¿Qué tienen en común? ¿Existen todos? Estos son algunas de las muchas peculiares invenciones gallegas.

Según la Oficina Española de Patentes y Marcas, relativa al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, un total de 2.012 solicitudes de patentes en Galicia fueron publicadas en los primeros veinte años del siglo XXI (2000-2019). A esto se suman otras 1.860 peticiones de modelos de utilidad en la autonomía durante el mismo periodo. Bajo ambos métodos se protegieron hasta 3.872 invenciones: bienes y procedimientos susceptibles de ser reproducidos con fines industriales.

Antes de entrar en detalle sobre algunos de los artefactos autóctonos que más llaman la atención, aprendamos un poco. ¿En qué se diferencian los modelos de utilidad de las patentes? Básicamente en el tiempo de protección: 10 y 20 años respectivamente. No es la única distinción, pues la sencillez del proceso y la menor duración a la hora de obtener los primeros (sobre unos seis meses) hace que sea más económico su coste y mantenimiento.

Para más claridad también está la Ley 11/1986 de Patentes, la cual determina que “serán protegibles como Modelos de Utilidad las invenciones” que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consistan ofrecer a cualquier objeto una “configuración, estructura o constitución de la que se derive una ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación”. Dicho “amparo” está adaptado a las pymes para las actualizaciones “menores” de los productos existentes.

Durante el pasado año, según la Unidad de Apoyo Dirección General, teniendo en cuenta la información extraída de las bases de datos de la OEPM, hubo un cómputo de 201 solicitudes de patentes (60) y modelos de utilidad (141). Este 2021, hasta el cuarto mes, su conjunto asciende a 64 en total (24 y 40 respectivamente) que se distribuyen entre enero (16), febrero (14), marzo (22) y abril (12). También por provincias: A Coruña (32), Pontevedra (25), Ourense (4) y Lugo (3).

Así las cosas, habiendo abordado la materia que incumbe a estos dos procesos para respaldar aquellas invenciones creadas por gallegos y demás españoles, echemos un vistazo a algunas de las últimas que se han registrado en Galicia, bajo ambos procedimientos de protección, que así constan en la base de datos Invenes (https://www.oepm.es/es/Bases_de_Datos_Invenciones.html).

SISTEMA PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE EXOESQUELETOS EN UN ENTORNO CONTROLADO. Siendo configurado por Jawad Massod, Marcos Villar García, Daniel Isai Vergara Álvarez, Federico Maccio Palamarchuk y Víctor Alonso Mendieta en O Porriño (Pontevedra), con su solicitud de patente publicada el 15 de abril de 2021, esta invención gallega se “engloba” en los sistemas para realizar pruebas de funcionamiento de exoesqueletos en espacios de trabajo limitados, con propósito principal de seleccionar aquel exoesqueleto que mejor se acabe adaptando a un puesto específico de un trabajo concreto.

BUTACA DE POSICIÓN TUMBADA A SENTADA Y VICEVERSA. Ideado por los hermanos Javier y Alejandro Alfonso Cornes y Marta Abruñedo Salaberri en A Coruña ciudad, con solicitud de modelo de utilidad difundida el pasado 13 de mayo, esta creación hace referencia a un mecanismo para pasar una butaca de una posición tumbada a sentada y viceversa, que facilita enormemente el cambio (de sentada a tumbada y de tumbada a sentada), pues el esfuerzo necesario para realizar esta variación de posición es mínimo. El mecanismo para una butaca es de aplicación en la industria del mueble, fundamentalmente en la industria dedicada a los sillones.

DISPOSITIVO RECOLECTOR DE SUSTANCIAS SEGREGADAS POR UN ÁRBOL. Inventado por Jesús Eirín Feijó en O Barco de Valdeorras (Ourense), publicado el 16 de febrero de 2021 como solicitud de modelo de utilidad, es un aparato destinado a recoger aquellos compuestos que emiten los árboles, por ejemplo, resina o cualquier otra sustancia como la savia o el látex.

para la educación sexual: mUÑECO MODULAR DE LA DIVERSIDAD HUMANA. Creado por Sara Iglesias García en Cambados (Pontevedra), cuya solicitud de modelo de utilidad fue publicada el pasado 23 de febrero, se trata de un muñeco de tela con forma humana, con un juego de imanes ubicados en su interior estratégicamente, de forma que pueden ponerse y quitarse elementos complementarios de tipo pelo, genitales, pechos, etc. “Viene a proponer una solución al problema de ayudar a comprender y entender de una manera mas gráfica y visual la diversidad humana en todas sus facetas: edad, sexo, etc., así como color de piel, a través de muñecos de distinto color de tela, para comprender que todos comparten una misma base común. Se trata de un juguete educativo e interactivo para la educación sexual en menores y otras edades, y ayuda a visualizar y conocer más de cerca todas las formas humanas del planeta, a través de una forma divertida, ya que las piezas se mueven y se colocan como quiera. Es importante para enseñar en igualdad, y enseñar a los niños que no solo hay hombre y mujer, sino que también hay transexuales. La aplicación industrial de esta invención se encuentra dentro del sector de fabricación de juguetes y muñecos de telas, y más concretamente, muñecos modulares”, indican en la petición efectuada.

CARRO CON ESTRUCTURA BASE PLEGABLE. Ingeniado por Karim Cherif y Sergio Casla Montero en Vigo (Pontevedra), con fecha de publicación de su solicitud de patente a 20 de enero del 2020, tal y como el título de la invención establece, es un carro con estructura de soporte plegable. Se caracteriza por la especial configuración y diseño de todas las piezas que forman parte del producto. Con ello, se permite el plegado de la “estructura soporte” del carro sobre la cesta con una serie de “ventajas prácticas para su uso”.

la COLMENA. Concebida por José María Vázquez Sánchez en Viveiro (Lugo), esta invención, cuya solicitud de modelo de utilidad se publicó el pasado 1 de febrero, hace referencia a una colmena con elementos de protección frente a algunos insectos voladores como la avispa velutina. Con la misma, se bloquea el paso a la velutina que se embosca cerca de las entradas o de los módulos protectores de las colmenas. Sin embargo, la forma y separación de los cables eléctricos (por ejemplo, 2 cm) permiten el paso libre a las abejas.

NIDO PARA TRANQUILIZAR BEBÉS. Ingeniado por Mónica Montemuiño Bardelas en O Pino (A Coruña), cuya solicitud de modelo de utilidad fue publicada este 12 de mayo, esta invención hace referencia a una estructura acolchada tipo nido como las que ya existen en el mercado, pero que presenta considerables características técnicas en lo referente a la comodidad y tranquilidad del bebé. Viene a proponer una solución en aquellos casos en los que el bebé pasa tiempo lejos de los padres, por ser prematuros y tener que estar en la incubadora, niños con dificultad para conciliar el sueño o necesidades especiales.

NUEVO SISTEMA DE FABRICACIÓN DE CASTAÑAS PELADAS. Creado por Manuel Enrique Posada González en Ponteceso (A Coruña), cuya patente de invención con examen fue publicada el 9 de octubre del 2020, hace referencia a un sistema de fabricación de castañas peladas con aprovechamiento integral que “comprende baño de agua para limpieza, clasificación inicial y separación de castañas defectuosas por flotación, criba para clasificación por tamaños, recipientes prismáticos de almacenamiento, cortadoras superficiales de castañas, extractores de mucílagos, irradiación con microondas, tratamiento con ultrasonidos, vaporizadores y humectadores de castañas”, tal como consta en la petición.

FUTBOLÍN Y TANGA PRESERVATIVO FEMENINO. Dos inventos de los más peculiares, aunque no actuales, vienen del pasado con más o menos éxito. Uno es la mesa de futbolín perfeccionada, creada por Antonio Viñas (Lugo), en cuya solicitud de modelo de utilidad (del 16 de febrero de 1990) exponía que las mesas para el juego de futbolín generalmente empleadas, presentaban diferentes inconvenientes que venían a eliminarse mediante su invento en el que “se han previsto unas especiales configuraciones, tanto de borde de la mesa, como de instalación de patas, así como conducciones internas desde el hueco de la portería hasta un cajetín independiente en cada una de ellas, con el fin de poder contar cuantas existen en cada cajetín y por tanto el número de goles que se han producido en cada una de las correspondientes porterías”, reza su petición publicada.

El segundo es el tanga preservativo femenino, ideado por José Ramón Gallardo Alonso (Ourense), en cuya solicitud de modelo de utilidad (publicada el 1 de julio del 2000) se expone igualmente esta “prenda íntima combinada de tanga y preservativo pensada para la realización aséptica y protegida del sexo oral, tanto de función vaginal como anal, y para la penetración vaginal, concebida y desarrollada para uso femenino. El modelo según el invento está desarrollado en una sola prenda, monopieza, fabricada en materiales elastómeros, resistentes, sensibles, asépticos y antiparasitarios, tal como látex lubrificado”.