Galicia moviliza 400 millones en apoyo a las empresas y pide respaldo a Moncloa

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) celebró este martes el 20º Aniversario de la zona noroeste en el Teatro Principal de Santiago. El encuentro contó con la colaboración del Concello de Santiago, Cupa Group, Gadisa, Total Energies, Valora y la Xunta. Fue inaugurado por el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, y el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda. Tras la presentación, se desarrollaron las diferentes mesas de diálogo con algunos de los líderes más representativos del panorama gallego.

El titular de la Xunta subrayó ante los directivos asistentes que la Axenda Financieira de Galicia 2022 aspira a movilizar 400 millones de euros para ayudar a hacer realidad los proyectos del tejido empresarial. Rueda aseguró que es preciso que los fondos europeos lleguen al tejido productivo para generar nuevas oportunidades industriales. “Necesitamos que el Gobierno tome la iniciativa con uno reparto ágil y concreto”, dijo el jefe del Gobierno gallego.

También apuntó en su discurso que “la Administración necesita a las empresas, que son creadoras de riqueza y necesitan directivos y directivas bien formadas”.

Por su parte, el regidor Sánchez Bugallo incidía en que “los líderes que son capaces de aportar algo innovador tienen un factor de competitividad mucho más marcado”.

Enrique Sánchez de León, consejero director general de APD iniciaba la sesión con una conversación con Teresa Ramos, directora general de Actega. En su intervención, ésta indicó que “un líder tiene que inspirar, acompañar con pasión y determinación, además de trabajar con su equipo para lograr la excelencia”.

Continuaba la sesión con el diálogo de la actual directora de la zona noroeste, Ana Sánchez, y Antonio Couceiro, presidente del Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) y de la Cámara coruñesa, que destacó valores fundamentales para un buen líder tales como “la personalidad, la capacidad de proponer alternativas de futuro en las diferentes áreas del equipo y la lealtad”.

Tino Fernández, presidente de Altia, y Loreto Sanmartín, directora corporativa de Ideación y ex directora de la zona noroeste, protagonizaron la tercera conversación de la mañana. Hicieron hincapié en que “la diversidad son muchas cosas, nosotros tenemos seis generaciones y creo que eso es una riqueza extraordinaria. Hay que afrontar los problemas desde diferentes perspectivas.”

Franqueira y Lence. A la pausa-café siguieron conversaciones con Manuel Gómez-Franqueira, presidente de Coren, Carmen Lence, CEO de Leche Rio –conducidas por Senén Ferreiro, CEO de Valora–; el máximo responsable del grupo cooperativo Coren incidía en su discurso en la importancia de equivocarse: “lo que lleva aun líder a estar donde está son las horas y el esfuerzo. Mi consejo para líderes jóvenes es que empiecen a equivocarse pronto, pues evidentemente van a equivocarse”.

Por su parte, Carmen Lence destacó la importancia de liderar con propósito. “Los líderes más motivadores, con esa capacidad para crear equipos que quisieran dar lo mejor de sí mismos, hacían sentir a las personas que eran vistas, oídas y que trabajaban para generar una diferencia para su empresa y la sociedad. Hay que implicar a los demás en un proyecto con un propósito claro”.

Les tomó el relevo Ignacio Rivera, presidente de la Corporación Hijos de Rivera, quien protagonizó la penúltima mesa moderada por Teresa Viejo, periodista y escritora. Incidió el cervecero especialmente en la importancia del talento “Tenemos que acostumbrarnos a que rodearnos de talento va a ser hiper complicado y este cambio va a ser disruptivo. Como no nos preparemos bien para captar ese talento en 6-7 años, va a ser complicado”.

Las mesas de debate concluían con el diálogo protagonizado por Honorato López Isla, presidente de Smartener y ex presidente de la zona noroeste de APD junto a Santiago Sesto, subdirector general de APD y ex director de la zona noroeste. “Un líder tiene que saber tomar las decisiones y naturalmente asumir las consecuencias de las decisiones, también las de su equipo y saber delegar también”, destacaba López Isla.

De nuevo tomaba la palabra el consejero director general de APD para trasladar las conclusiones extraídas del encuentro de aniversario. Sánchez de León reflexionaba que “un buen líder no es más que aquel al que con ejemplaridad y ética siguen los demás. Formar un buen líder no es fácil porque es un proceso psicológico en el que intervienen varios factores”.

La sesión concluía con la pieza musical ‘I did it my way’ de Frank Sinatra interpretada por Ayse Yavuz a la viola y por Ainara Rodríguez Nogueira al piano.