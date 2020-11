Galicia no aceptará subir los impuestos porque se lo digan el PSOE y Esquerra

Galicia, cumplidora donde las haya a la hora de mantener a raya el déficit y la deuda, seguirá defendiendo su autonomía fiscal y “no aceptará” que Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y el PSOE le digan que tienen que subir impuestos porque a la Generalitat “no le llega”.

Alto y claro, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, expresaba ayer su posición respecto al pacto sellado por ambas formaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2021 en medio de las acusaciones de “dumping fiscal” –competencia desleal– vertidas por los independentistas catalanes hacia la Comunidad de Madrid.

Mayor autonomía para los cumplidores. “No hay autonomía política sin autonomía financiera”, razonó el mandatario en rueda de prensa tras la habitual reunión semanal de su Gobierno. Las comunidades que cumplen el déficit pactado en el Consejo de Política Fiscal, las que no incrementan la deuda pública por encima de lo acordado y las que cumplen la regla de gasto tienen que tener una autonomía fiscal “superior” a aquellas que tienen un déficit y una deuda “disparada”, sentenció Feijóo.

A su juicio, no tiene mucho sentido que territorios endeudados, que no cumplen el déficit, puedan rebajar los impuestos de forma continuada, mientras que otros más austeros no puedan rebajarlos. Por consiguiente, apuntó, grados de autonomía fiscal “los vamos a seguir defendiendo”. Mayor autonomía fiscal para comunidades como Madrid, Canarias o Galicia, que tienen un cumplimiento “razonable” de todas las reglas fiscales y, “si se quiere hablar de armonización de algunos impuestos hagamos una armonización a la baja”.

En esta línea, llamó a ponerse de acuerdo en ver con que intensidad se pueden bajar los impuestos. “Eso me parece razonable, ahora bien, si lo que se pretende es hacer una armonización al alza, eso no es una armonización, es una subida de impuestos”, enfatizó. Que las CCAA tengan impuestos en unas horquillas similares “me parece razonable”, abundó. “Que el objetivo sea bajar los impuestos, me parece razonable, pero si lo que se pretende es que ERC y PSOE le digan a las comunidades cumplidoras que tenemos que subir los impuestos por que no le llega a la Generalitat de Cataluña, comprenderán ustedes que eso no lo vamos a aceptar”.

En este sentido, el presidente de la Xunta advirtió que su política fiscal seguirá siendo “la de rebajar impuestos” de forma selectiva. “Desconozco, en todo caso, cómo puede un Gobierno central pactar con un partido independentista las medidas fiscales en otras autonomías. Es el mundo al revés”, finalizó .