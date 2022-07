Galicia no aplicará medidas adicionales de momento pese al repunte de covid

Pese al aumento de la presión hospitalaria y las muertes que se siguen produciendo, entre ellas la de una chica de 21 años en Pontevedra, la situación de la Covid-19 en Galicia, con 874 ingresados –-unos 250 más que hace una semana– y 16.780 casos activos, “no demanda” recuperar la obligatoriedad del uso de mascarilla en interiores.

Así lo manifestó el titular de la Xunta en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, en la que insistió en que “sigue habiendo pandemia” y “sigue habiendo muchos contagios”. Al respecto, comentó que “la incidencia hospitalaria y la gravedad no es la misma que en otros momentos de la pandemia, que era mucho más preocupante”, ante lo que señaló que eso no exime de tener “precauciones”.

“Si tenemos sospechas de estar contagiados, las precauciones que ya conocemos de sobra lo que hay que hacer respecto al aislamiento y mascarilla”, señaló Alfonso Rueda, para apelar a “tener cuidado al acercarse a los que tienen mas edad”.

Con todo, aclaró que “el hecho de que no se diga que no haya que usar mascarilla obligatoriamente como antes no quiere decir que el que quiera usarla, de hecho mucha gente lo hace, y desde luego es una medida de prevención adicional”. “Ahora, decir que es necesario en todo caso o que es una recomendación indispensable a seguir, de momento la situación no demanda establecer esa obligación otra vez de modo general”, sostuvo.

El mandatario comentó que, no obstante, las autoridades sanitarias en Galicia, siguen “analizando la situación”. Tras ello, apeló a la “receta del sentidiño” que, aseguró, “aquí funciona muy bien y la gente la conoce”.

PRESIÓN ASISTENCIAL. En relación a la situación por la Covid-19 tras el repunte de ingresos de la última semana, con más de 250 hospitalizados más, el presidente indicó que abordaron esta situación “como en todos los Consellos”. “Lo estamos analizando todos los días”, señaló sobre si esa situación requiere nuevas medidas.

“Igual que en su momento no dudamos, a pesar de que eran unas medidas difíciles de adoptar, en este momento pensamos que no es necesario y ojalá que siga así”, comentó. Rueda admitió que “están subiendo los contagios y también los ingresos, pero no hasta un estadio que haga tan preocupante tomar estas medidas”. “Si fuese necesario las tomaremos”, apostilló.

“Todo el mundo está deseando que se garantice en primer lugar la situación sanitaria, pero también en la medida de lo posible que pueda seguir habiendo una vida normal”, defendió, para concluir que “si es necesario dar un paso más en las medidas de prevención sanitaria”, la Xunta lo hará.

La fallecida de menor edad desde que estalló la pandemia. En cuanto al día a día de la pandemia, el Sergas notificó este jueves doce nuevos fallecidos –todos ellos con patologías previas–, entre ellos una mujer de 21 años en el área sanitaria de Pontevedra – O Salnés. La muerte de la joven, indica la Xunta, ocurrió el pasado 2 de julio. Se trata además, según datos oficiales, de la víctima más joven en la comunidad desde que estalló de la crisis del Covid-19. Desde ese momento, el número total de víctimas mortales alcanza así las 3.645 a nivel autonómico

En este momento, Galicia registra eleva su cifra de casos activos hasta los 16.789. De ellos, 3.391 pertenecen al área sanitaria de A Coruña, 2.332 a la de Lugo, 2.369 a la de Ourense, 1.728 a la de Pontevedra, 2.625 a la de Vigo, 2.971 a la de Santiago y 1.351 a la de Ferrol. Del total de pacientes, 35 están en unidades de criticos, 839 en camas convencionales de hospitalización. Llos 15.915 restantes permanecen en el domicilio.