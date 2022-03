Galicia ofrece cofinanciar ayudas para los ganaderos que llegarían a 20 millones

Galicia es el primer productor de leche de España, aportando el 40 % de la producción diaria, y el tercero en carne de vacuno. En la comunidad hay 28.000 explotaciones pequeñas y medianas registradas, el 29 % del total de explotaciones españolas, y cerca de un millón de animales. Así lo aseguró este jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que resaltó que, “por ser uno de los pilares de la economía gallega”, es necesario concretar ayudas inmediatas para los ganaderos.

“Este sector lleva padeciendo una inasumible subida de costes de forma constante desde el 2021, y podemos afirmar que la ganadería gallega se encuentra en situación de venta a pérdidas generalizada”, indicó el titular del Gobierno gallego, incidiendo en que “el kilo de carne se está vendiendo a menos de lo que cuesta producirlo desde hace tres/dos meses”.

Para tratar de revertir la situación, como medida urgente, comunicó la propuesta que realizó la Xunta el miércoles durante la reunión con el Gobierno central, por la que pedía dedicar los 64,5 millones de ayuda que recibirá España de Europa “en su totalidad al sector ganadero español, especialmente, al ganadero de leche y de carne de vacuno”.

Para justificar esta petición, Feijóo recordó que “durante la pandemia fuimos absolutamente solidarios con otros sectores, como el turístico, y Canarias y Baleares recibieron miles de millones de euros para este sector”, por lo que ahora se pide lo mismo para Galicia ante “la subida de fertilizantes y de forraje y del gasóleo”, que causa un “enorme impacto” al sector ganadero.

Asimismo, la Xunta se comprometió este jueves a “asumir la parte que nos corresponde de estas ayudas con fondos de la comunidad”, de manera que “podríamos llegar a aportar 64 millones de euros”. El presidente autonómico dejó claro que la parte que aporte Galicia sacada de sus propios presupuestos siempre estará supeditada a la que aporte el Gobierno central y a la que destine de los fondos europeos. De ese modo, “un tercio de las ayudas serían financiadas con cargo al presupuesto de la comunidad”. Esto supondría aportar aproximadamente unos 18/20 millones de euros “de forma inmediata”.

Por otro lado, demandó al Gobierno central “que se cumpla la ley de cadena alimentaria y que se prohíba la venta a pérdidas”. Sobre la misma ley recordó que “en su momento no la apoyamos porque consideramos que no tenía fuerza vinculante y explítica para actuar de forma inmediata, algo que se está viendo”. De forma que solicitó que esta ley “no se quede en papel mojado”.

SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PLAN RENOVE. Asimismo, con la intención igualmente de reducir los sobrecostes que están soportando los consumidores por la subida del precio de los combustibles, Feijóo comunicó que en el Consello de este jueves se aprobó la ampliación del Plan Renove de automoción, que ya ha desembolsado dos millones y medio de euros a los que ahora se sumarán otros dos millones para que todos los gallegos que tengan un coche de más de 10 años de antigüedad puedan cambiarlo con un presupuesto aportado por la Xunta de entre 3.000 y 4.000 euros, dependiendo del modelo de vehículo que se adquiera.

PIONEROS ENTRE LAS DEMÁS COMUNIDADES EN LA TOMA DE DECISIONES PARA PALIAR ESTA CRISIS. Con estas dos medidas, que se suman a las ya anunciadas en la comparecencia urgente del martes en el pleno del Parlamento, el titular del Gobierno gallego entiende que “somos de las comunidades que vamos por delante tomando decisiones, porque no se le puede decir a un paciente grave que espere a ser atendido el día 29, porque a lo mejor ya no llega”. Así, Feijóo asegura que “venimos a regularizar la ausencia absoluta de decisiones por parte del Gobierno central”, que está atajando “la gestión de la crisis al revés: no solo no solucionamos la crisis, lo que genera pérdidas por los paros, sino que además habrá que aportar ayudas que habrá que sacar del gasto público para parar el conflicto”.