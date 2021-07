Galicia recibirá 1.055 millóns da Política Agraria Común para a incorporación dos mozos e as mulleres ao agro

SANTIAGO. EP. Galicia percibirá un total de 1.055 millóns de euros da nova Política Agraria Común (PAC), enmarcados dentro do Plan Estratéxico 2021-2027 elaborado polo Executivo estatal. Esta contía destinarase a dous obxectivos principais, entre outros: facilitar a substitución xeracional no rural e reforzar a incorporación da muller ao mundo agrario. Así o destacou o delegado do goberno na Comunidade galega, José Miñones, quen tamén afirmou a través dun comunicado que a nova PAC terá un "marcado enfoque ambiental". O 40% do orzamento asignado --47.724 millóns de euros-- dedicarase a desenvolver unha agricultura e gandaría "máis respectuosas co medio ambiente" a través do "uso sustentable" dos recursos naturais. A este respecto, introdúcese unha novidade na PAC: os ecoesquemas, unha serie de actividades de carácter voluntario con remuneración que contribúen "favorablemente" ao medio ambiente, entre outras, ao mantemento dos pastos ou a aumentar o carbono orgánico dos chans.

SUBSTITUCIÓN DE XERACIÓNS E PERSPECTIVA DE XÉNERO

Así mesmo, José Miñones aclarou que se destinarán máis de 140 millóns de euros anuais --o 3% das axudas directas-- a que as novas xeracións substitúan ás actuais. Destas axudas, "polo menos" o 2% irá dedicado á axuda complementaria a rendas para novos agricultores --40 anos ou menos--. O outro 1% destínase a instalación de novos agricultores. Por outra banda, resaltou o papel do Goberno español na inclusión da perspectiva de xénero nesta política comunitaria. Dita inserción permite conseguir "importes adicionais" co obxecto de impulsar a presenza da muller en actividades agrarias.

AXUDAS E DESTINATARIOS

Ademais, José Miñones subliñou que as axudas directas que se vinculan coa produción aplicaranse a sectores vulnerables "desde o punto de vista económico e social", como é o caso dos gandeiros de pasto extensivo ou de produción láctea. Tamén aseverou que "case todas" as liñas terán máis diñeiro con respecto ao período de 2014-2020. Neste sentido, o delegado do Goberno afirmou que o pago redistributivo axuda a conseguir unha PAC "máis xusta e social", que beneficia "especialmente" ás pequenas e medianas empresas.

PROCEDENCIA DOS FONDOS

Segundo afirma a Delegación do Goberno, do total de millóns dedicados a este plan, 836,7 proveñen do Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural (Feader) e 76,96 millóns de reforzo a través dos fondos europeos 'Next Generation'.

Doutra banda, a iniciativa conta coa cofinanciación da Administración Xeral do Estado para o período 2021-2027 cun importe de 141,6 millóns de euros.