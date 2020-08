Galicia recupera en tres meses dos tercios del empleo que restó la covid

··· La secretaria de Emprego de CCOO, Maica Bouza, cree que el nuevo Gobierno de la Xunta debe priorizar la recuperación de la actividad y la creación de empleo, pues aunque los datos de julio son positivos, esconden “as debilidades do mercado laboral galego”, pues se crea empleo de muy baja calidad concentrado en servicios de bajo valor añadido.

··· “Esta bajada del paro es un ave de paso”, dice Javier Souto, portavoz de USO-Galicia. “Estar en la periferia esta vez ha sido positivo, pero no debemos confiarnos”. Sostiene que el noroeste afronta una campaña turística atípica gracias a la menor incidencia del virus y a centrarse en el visitante nacional, y alega que la mejora coyuntural en servicios no despeja las dudas sobre la recuperación a partir de septiembre.

··· Para la CIG “o emprego precario e estacional, no sector servizos, paliou temporalmente a gravísima situación do mercado laboral en Galicia”.

··· UGT-Galicia sostiene que pese a la disminución del paro mensual en julio, “a magnitude dos efectos da crise sanitaria reflíctese no incremento do desemprego en máis dun 16 % no ano”. Apoya este sindicato mantener los ERTE e ir reincorporando trabajadores en actividades reanudadas, ajustando en horas y no puestos.