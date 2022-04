Galicia roza ya 200 ERTE desde el inicio del conflicto bélico

Continúa el aumento imparable de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) en Galicia. Según los datos aportados a este periódico por la Consellería de Emprego del global de los solicitados ante la Xunta desde el 24 de febrero, fecha de inicio de la invasión rusa de Ucrania, alcanzan ya los 199 con una cifra de afectados que asciende hasta 7.452 trabajadores.

Del conjunto de los expedientes presentados, 27 son por fuerza mayor y la gran mayoría, 172, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Por provincias, Pontevedra es donde más procesos se han planteado y lidera en número de empleados afectados, con 90 y casi 3.700 personas; le sigue A Coruña, con 73 y 1.379; Ourense que registra 18 expedientes y 709 ocupados; y Lugo, 15 procedimientos sobre 347 empleados. Hay también tres de carácter autonómico –afecta a varias provincias– sobre 1.319 trabajadores.

Aclaran siempre desde Emprego que son datos referidos a solicitudes de ERTEs registrados en las jefaturas territoriales de la Xunta, por lo que no se corresponde con el número de expedientes actualmente en vigor ni de trabajadores realmente afectados, datos que facilita el Estado y que se publican cada inicio de mes. Éstos son los que solicitan las empresas y que, de entrar en vigor, pueden llegar al total o una parte de la plantilla, según la evolución de su tramitación y el acuerdo al que al final se llegue.

La cifra se acelera sin pausa, pues a finales del mes pasado eran 133 los ERTE. Entonces la gran mayoría, un total de 108 expedientes para 4.065 trabajadores –el 81 %– entraron a partir del 14 de marzo, cuando arrancaba el paro de los transportistas.

Desde Comisiones Obreras ya alertaban en su última valoración de los datos de paro, correspondiente al mes pasado, del aumento en el número de personas afectadas por ERTE no derivados de la covid, pues cerrado marzo la cifra era un 86 % superior a la de febrero, en total 1.739. Para el sindicato “isto pon de manifesto a existencia de problemas de fondo no tecido produtivo galego que non se poden pasar por alto”.

A finales del mes pasado el mecanismo de los ERTE daba cobertura a 5.369 personas, de las cuáles se contabilizaban 1.739 en expedientes no relacionados con el impacto del coronavirus, y 3.630 en los atribuidos directamente a la pandemia. Del total de personas afectadas, 2.626 eran hombres y 2.743 mujeres.

La secretaria de Emprego de Comisiones, Maica Bouza, consideraba que estos datos obedecen a un “contexto de incertezas” que, en una economía “con serios problemas estruturais como a galega” requiere de una Xunta “forte” que apoye a los sectores productivos y a los trabajadores.