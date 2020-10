Galicia suma casi 19.000 empleos indefinidos en pleno crac laboral

Santiago. O informe Mortalidade empresarial en Galicia, 1972-2008. Factores de impacto e xestión do risco, dirixido polo catedrático de Historia e Institucións Económicas na USC, Xoán Carmona Badía, coa colaboración do profesor e investigador Adrián Dios, revela que, das 122 empresas privadas con máis de 100 traballadores que operaban en Galicia no ano 1972, tan só o 28 % continuaba operativa no 2008. Polo tanto, máis do 70 % das grandes empresas galegas dos sectores da pesca, a construción e a industria manufactureira non sobreviviron ao cambio de século. E o 12,5 % foi por mor da mala xestión do risco.

O documento impulsado pola USC e a Fundación Inade presentouse onte no Salón Nobre do Colexio de Fonseca, nun acto presidido polo reitor Antonio López, no xunto ao secretario xeral do Consello Económico e Social, Juan José Gallego Fouz; o vicepresidente de Fundación AXA, Luis Sáez de Jáuregui; e o titular de Fundación Inade, José Ramón Santamaría.

O informe establece sete factores de impacto: cambio tecnolóxico e cambio de industria, problemas financeiros, cambio institucional ou regulatorio, sucesión e mala xestión, shocks externos, absorción e insuficiente política de xestión do risco. J. C.