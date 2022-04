Galicia supera os 7.000 locais comerciais baleiros polo peche de sucursais bancarias e xubilacións de propietarios

VIGO. EUROPA PRESS. Os locais comerciais baleiros en Galicia aumentaron un 3,3% nos últimos dous meses, até alcanzar os 7.025 establecementos, segundo o 'Informe de Locais Baleiros no Círculo de Comercialización en arrendamento ou venda en Galicia' elaborado pola Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). Tal como analizou Fegein, entre febreiro e abril produciuse un aumento de baixos comerciais baleiros nos municipios medianos e pequenos, debido a factores como o peche de sucursais bancarias ou á xubilación dos seus antigos arrendatarios e que non se volven a alugar. Con todo, nas sete grandes cidades galegas estabilízanse ou crecen levemente as novas aperturas. "A restructuración do sector financeiro, e o que queda aínda por vir, provocou que centos de locais nos últimos anos quedasen baleiros nos centros e semicentros das cidades e municipios máis poboados. A maiores, a actual situación económica e sanitaria, sumado a un auxe sen precedentes do circuíto de comercialización online, agrava os peches no sector comercio e hostalaría-restauración nos próximos meses con especial incidencia nos municipios de interior e máis pequenos", indicou o presidente de Fegein, Benito Iglesias.

Por provincias, na Coruña e en Ourense aumentaron nos últimos dous meses os locais baleiros até as 2.500 e as 2.100 unidades, un 8,6% máis e un 10,5% máis, respectivamente. Pola contra, en Lugo e en Pontevedra diminuíron os locais en venda ou aluguer, até os 475 e os 1.950, un 5% e un 7,1% menos. Ourense (+8,3%), Vigo (-2,2%) e A Coruña (+5,8%) son as cidades galegas con máis locais baleiros na actualidade, con 1.300, 1.075 e 900 establecementos, respectivamente. Ademais, Fegein destacou que se estabilizaron ou diminuíron levemente os prezos do aluguer en todas as áreas e cidades galegas, con Vigo e A Coruña como as dúas únicas urbes onde menos descende este custo. Entre outros datos, no primeiro trimestre aumentaron un 35% o número de traspasos nos sectores de hostalaría/restauración e comercio e tamén se incrementaron "considerablemente" os conflitos nos pagos do aluguer entre arrendadores e arrendatarios.

GALICIA DE DÚAS VELOCIDADES. Por todo iso, a federación constata unha Galicia "de dúas velocidades", cunhas áreas (que as forman 40 concellos) que avanzan e aglutinan o 80% da oferta e demanda e outros case 300 municipios onde a demanda está na práctica reducida ao núcleo máis céntrico e só representa o 20% do total. En xeral, a restauración, o téxtil e as actividades de alimentación son os sectores que aglutinan a maioría das operacións de locais comerciais en Galicia, sendo as rúas máis céntricas as máis demandadas.

Fegein asegurou que o mantemento dun local comercial pechado representa uns gastos medios anuais de 3.000 euros, polo que aconsella aos propietarios que os teñan en aluguer ou venda a prezo de mercado, para poder sacar rédito e que non estea sen actividade. "É a mesma lectura do porqué Galicia ten a maior porcentaxe de vivendas baleiras de toda España. Os seus propietarios prefiren velas desmoronarse en ruínas antes de rehabilitalas ou vendelas. Pois cos locais baleiros pasa o mesmo. Prefiren custear durante anos os seus gastos de IBI, comunidade e demais antes de baixar uns euros o seu arrendamento", engadiu Iglesias.