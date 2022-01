Galicia termina 2021 con 1.152 autónomos máis grazas a transporte, construción e sanidade

Galicia terminou o ano 2021 con 1.152 autónomos máis que ao peche de 2020 grazas ao comportamento en sectores como o transporte, a construción e os servizos sanitarios. Así o indica Agtamar-UPTA nun comunicado no que fai balance do recentemente terminado ano 2021, que a Comunidade galega concluíu cun total de 209.008 persoas inscritas no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA). A asociación de traballadores por conta propia sinala que, en lado oposto ás noticias positivas que deixou 2021 en ámbitos como o transporte, a construción e os servizos sanitarios; o comercio e a hostalaría foron a parte negativa do ano. Así, vaticinan un primeiro trimestre do ano "tremendamente duro", polo que chaman ás administracións a manter os apoios económicos ata que a situación sanitaria e socioeconómica provocada pola pandemia “se alivie".

Por meses, Galicia iniciou o ano 2021 perdendo 836 afiliados ao RETA en xaneiro, unha caída que se foi atenuando cos aumentos vividos nos meses seguintes: febreiro (193), marzo (582), abril (450), maio (442), xuño (567) e agosto (99). Desde agosto, o número de autónomos foi en descenso. A maior diminución foi en setembro con 310 afiliados menos, seguida dos 235 perdidos en outubro, os 131 de novembro e os 61 do último mes, decembro. EP