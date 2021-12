Galicia tiene un 9% menos de rupturas matrimoniales que antes de la pandemia

Las rupturas matrimoniales, es decir, las separaciones, divorcios y nulidades, descendieron en la comunidad gallega un 9 % durante el tercer trimestre de este año respecto a 2019, al presentarse un total de 1.089 demandas frente a las 1.199 del año anterior a la pandemia.

Si se compara con respecto al año pasado, el 2020, los juzgados gallegos registraron un 27,4 % más de demandas debido a la incidencia de la crisis sanitaria, que provocó parones en su actividad, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) en una nota de prensa.

Poniendo en relación las rupturas con la población a 1 de enero de 2021, se observa que por cada 100.000 habitantes en Galicia se contabilizaron, en el período estudiado, 40,4 demandas, frente a las 42,5 de media estatal. En el Estado, según los datos del servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, el número total de demandas de ruptura matrimonial presentadas entre julio y septiembre de este año fue de 20.127, lo que supone una bajada de un 21,8 % respecto a 2020.

Los datos del TSXG también reflejan que, en la comunidad, en comparación con el año anterior a la pandemia, ya que las cifras de 2020 están afectadas por la incidencia de la crisis sanitaria, aumentaron los divorcios consensuados (de 631 a 659, un 4,4 %) y disminuyeron los no consensuados (de 527 a 399, un 24,3%). En comparación con 2020, los divorcios no consensuados bajaron un 32,4 % y, los consensuados, un 22,8 %. Las separaciones consensuadas también descendieron, pues pasaron de 30, en 2019, a 22 en el tercer trimestre de este año, cuando se registraron ocho no consensuadas, frente a las 11 de 2019. Además, en este período del año 2021 se registró una petición de nulidad matrimonial.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se iniciaron 122 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, un 12 % más que en el mismo período de 2019, cuando se registraron 109. En el tercer trimestre de 2021 se interpusieron 301 demandas de modificación de medidas no consensuadas, frente a las 350 de2019.

En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se presentaron 229 demandas de modificación de medidas consensuadas, frente a las 177 del tercer trimestre de 2019, lo que supone un aumento del 29,3 %; y 251 demandas no consensuadas, un 10,6 % menos que en el mismo período de 2019, cuando se contabilizaron 281 en toda Galicia.