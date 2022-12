Galicia vivirá un primer fin de semana de celebraciones navideñas pasado por agua

Confirmado. El primer fin de semana de fiestas navideñas en Galicia estará marcado por las lluvias, mientras que para el resto del país se espera un tiempo estable.

La mañana de este viernes amaneció con intensas lluvias en prácticamente toda la comunidad, que se prolongaron durante el día, y fuertes vientos que superaron los 100 kilómetros horas en varios puntos de A Coruña y Lugo como Cedeira (120 km/hora), A Pontenova (107,9 km/hora) y Vimianzo (104,9 km/hora). Sin embargo, las temperaturas fueron altas. Meteogalicia registró 18,6 grados en A Coruña a las 8 de la mañana, misma temperatura que en Ribadeo, dos horas más tarde. Además, las temperaturas mínimas a media mañana rondaron los diez grados.

Este sábado, Nochebuena, será un día de lluvia. “Quizás con respecto a la jornada del viernes el único cambio es que no va a haber tanto viento. Las lluvias seguirán en toda Galicia y las cantidades más importantes se darán en la provincia de Pontevedra, donde ya hay avisos, y en A Coruña, donde lloverá con más intensidad durante la mañana”, comentó ayer a EL CORREO María Souto, meteoróloga en Meteogalicia. En cuanto a las temperaturas, “aunque van a bajar un poco serán suaves y seguirán siendo un poco altas para la época del año”. Así no habrá frío ni heladas porque el viento seguirá del sur. “Con tanta humedad la sensación térmica sigue siendo desapacible lo que no quita que el valor en los termómetros queden en registros de nuevo bastante altos llegando a los quince grados en varios puntos de Galicia”, añadió.

Para el domingo, Navidad, a pesar de que el viento seguirá soplando del sur lo hará con menor intensidad. Seguirá lloviendo y las precipitaciones se concentrarán durante la tarde. “A pesar de que va a llover no lo hará con la misma intensidad que el viernes o sábado”, comentó.

El lunes cambiará la situación. Según Meteogalicia ya no estaremos en la influencia de las borrascas, sino que entrará el anticiclón y las altas presiones, lo que hará que lunes y martes sean días secos.

De cara a Nochevieja, Souto comenta que todavía es pronto para hacer una predicción “porque el tiempo está muy cambiante”. Apunta a que “lo más seguro es que el anticiclón vaya a durar pocos días, por lo que el miércoles ya podría llover de nuevo”. Así habrá que esperar y observar como avanza la próxima semana para ver si se necesitará o no el paraguas en Fin de Año.