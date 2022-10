Galicia y Asturias ven difícil abordar antes de las urnas la financiación autonómica

Los presidentes de Galicia y Asturias, Alfonso Rueda (PPdeG) y Adrián Barbón (PSdeG) reafirmaron este viernes su acuerdo en torno a una reforma de la financiación autonómica que contemple el coste del servicio –teniendo en cuenta las especificidades como la dispersión, orografía o envejecimiento–, tal y como consensuaron hace un año ocho comunidades reunidas en Santiago en torno a unos principios comunes en la declaración ‘Foro Santiago. Camino de Consenso’.

Ambos dirigentes autonómicos, que se encontraron este viernes en las calles compostelanas antes de mantener un encuentro privado (previamente hicieron declaraciones a los medios), coinciden en la necesidad de acometer la reforma y en la “dificultad” que entraña la situación preelectoral actual, con la cita de las urnas de mayo del año que viene para renovar ayuntamientos y 11 gobiernos autonómicos.

Sin embargo, el mandatario gallego urge la reforma y es partidario de ser capaces de separar de las citas electorales el debate de una reforma que, a juicio de Barbón, es más tensa en lo que tiene que ver en las relaciones entre autonomías entre sí que en la relación con el Estado. El asturiano, por su parte, observó que las negociaciones sobre la financiación autonómica están “estancadas” y “no se están abordando pasos más en firme” más allá del “incipiente borrador” y las alegaciones de las comunidades.

Barbón reafirmó que el “planteamiento” asturiano “siempre ha sido el mismo” y sigue “defendiendo” la misma visión: que los españoles “independientemente de donde vivan, reciban la misma atención”, palabras secundadas por Rueda, quien expresó la necesidad de “recibir lo que se necesita” en función de esas condiciones concretas que tiene cada comunidad y el encarecimiento de servicios que suponen cuestiones como la orografía.

En todo caso, el titular de la Xunta fue más allá al sostener que este debate “no se puede posponer más”. “El modelo debe revisarse”, enfatizó, tras recordar que España “es muy diversa” pero que ocho comunidades autónomas de distintos colores políticos “se pusieron de acuerdo”. Con todo, y pese a urgir el debate, Rueda entiende que si estuviese en una situación electoral como la del presidente de Asturias diría “lo mismo” sobre el momento preelectoral y las dificultades que entraña para alcanzar un acuerdo, pero ha advertido de que en España “hay elecciones recurrentemente”.

“Si fuésemos capaces de dejar este tema electoral, que es difícil, probablemente saldríamos todos ganando. Habrá que buscar el mejor momento y un poco de calma desde el punto de vista electoral”, convino, para a renglón seguido, advertir de ser necesario, no obstante, “abordar este tema cuanto antes”. No podemos dejar que sigan pasando los meses, siempre se acercará un horizonte electoral”, enfatizó.

NO HAY PERSPECTIVA DE ACUERDO. En este sentido, Barbón quiso matizar que “no ve perspectiva de acuerdo” ante el calendario electoral, de ahí sus palabras, porque “es mucho más intenso” el debate que una negociación entre una comunidad y el Gobierno, son “distintas comunidades” las que defienden sus intereses, por eso se revela “más complejo”.

Así, afirmó que él no sería presidente de Asturias, o Rueda de Galicia, si no trabajase para defender los intereses de sus ciudadanos, y remarcó que por ello hay comunidades que “defienden lisa y llanamente” que se financie por población pero otras, como la suya, afirman que “eso no es justo”. Barbón también subrayó que aunque en peso población son menores, las ocho comunidades que firmaron el pacto ‘Foro de Santiago. Camino de Consenso’ -–de aquella bajo la presidencia gallega de Alberto Núñez Feijóo– representan el 60 por ciento del territorio –Galicia, Asturias, La Rioja, Cantabria, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha–. “Por lo tanto, si queremos avanzar en la España despoblada, se tiene que tener en cuenta estas consideraciones”, suscribió el presidente asturiano.