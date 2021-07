Galiza Nova retira a súa campaña para non crear malentendidos

Lugar. Galiza Nova, a sección xuvenil do BNG, decidiu retirar unha polémica campaña denominada ‘Rachemos co Xacobeo’ para que “non caiban malentendidos nin manipulacións posibles” das que acusou ao Partido Popular.

Trátase dunha iniciativa promovida a través das redes sociais e que xerou unha contestación do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo quen, nun tuit, esixiu a súa retirada porque vai “contra un dos sectores que máis padeceu” a crise sanitaria da covid.

“Estamos afeitos ao radicalismo do BNG. Non nos collerá por sorpresa ningunha campaña que tente desprestixiar a marca Galicia”, sinalou Feijóo, que tamén pediu aos dirixentes nacionalistas que a “desautorizasen”. Tamén o secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, acusou o BNG de atacar aos profesionais da hostalaría e aos símbolos culturais de Galicia.

Trala polémica, Galiza Nova confirmou a retirada da campaña e mostra o seu “total apoio cara aos diferentes sectores económicos galegos implicados”, que viven tempos “especialmente duros” pola crise sanitaria e económica. Galiza Nova volveu reivindicar –ese era o obxecto da campaña– “unha mocidade con futuro, con emprego digno na terra e acceso a unha vivenda”. redacción