El maquinista Francisco José Garzón Amo, acusado junto al jefe de seguridad de Adif, Francisco Cortabitarte, en el juicio por el accidente del Alvia, decidió esta mañana responder solo a su abogado en un interrogatorio muy preparado, en el que el letrado incluso llegó a decirle en un par de ocasiones que esperara a que le preguntara. Garzón explicó la escasa formación que recibió para conducir los Alvia y los problemas que se le presentaban, y relató su calvario tras el accidente, aunque la magistrada no le permitió centrarse en el episodio del traslado desde el Hospital a la Comisaría. “No había ningún tipo de señal hasta la curva”. “Nada de nada de nada”, enfatizó Garzón durante su comparecencia. Entre sollozos, el maquinista finalizó su alegato volviendo a pedir perdón a las víctima. Al final de su declaración, dijo, además, que frenó, pero fue imposible que no se desencadenase el accidente: “No pude evitarlo”. Cuando su letrado, Manuel Prieto, le preguntó si con las medidas de seguridad que hay en la actualidad, la tragedia ferroviaria se hubiese producido, Garzón se vino abajo y contestó entre sollozos: “No, imposible”. Añadió que los sistemas de protección con los que él no contó que “siglos hacía que existían” y que deberían haber estado en pleno funcionamiento. Garzón Amo remarcó además que no había ninguna señal, ni semafórica, ni baliza, ni de limitación, nada que le conminase, de una manera escalonada, a reducir la velocidad a la que iba. Solamente se encontró con la señal de los 80 kilómetros por hora cuando estaba en la curva de A Grandeira, donde se produjo el descarrilamiento que no pudo sortear.

El conductor de aquel tren, que encaró la curva de A Grandeira a más del doble de la velocidad permitida (191 km/h frente a 80), relató que la llamada de servicio del interventor de a bordo, a la que “es obligatorio contestar”, lo dejó desubicado. Creyó que estaba en el túnel anterior. “Perdí la conciencia situacional”, declaró.

El maquinista describió una línea monótona, con muchos viaductos, en la que es fácil perder la referencia. “Y el teléfono es una herramienta de trabajo. Estoy obligado a contestar”, comentó Garzón Amo en relación a la llamada que atendió sobre los pasajeros que se debían bajar en la estación de Pontedeume. Ya consultado acerca de si lo que a él le ocurrió podría haberle sucedido a otros maquinistas de Renfe, ha zanjado: “A cualquiera”.

El maquinista también relató ante la jueza Elena Fernández Currás cómo vivió el accidente del 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois, su ingreso en el hospital y su paso por el calabozo. “Es criminal que me saquen del hospital con tres costillas rotas. Y me habían puesto un tubo para quitarme la sangre en la pleura”, dijo, al referirse a su alta y posterior apresamiento, para explicar que “de ninguna forma” estaba en condiciones de prestar declaración.

Garzón.

El letrado centro parte del interrogatorio en su vida profesional en Renfe, desde que ingresó en el año 1982 –obtuvo el título de maquinista en abril de 2013– y hasta el día del accidente. El primer momento en el que se le rompió la voz fue para hablar de los primeros segundos tras el descarrilamiento del Alvia. “Lo primero era atender a los viajeros y socorrerlos”, dijo, de manera entrecortada, después de que fuese su abogado quien contó cómo, con el accidente, se quedó atrapado entre los hierros de la locomotora y se puso en contacto con el puesto de mando de Renfe en Atocha (Madrid).

Al preguntarle su abogado sobre su conducción al hospital de Santiago, hubo una primera pausa en su declaración en la que pidió “perdón” hasta tres veces. En ese momento, la jueza intervino por primera vez para pedirle que estuviese “tranquilo”, a lo que el maquinista respondido: “Ya, pero es imposible”.

Tal y como relató su abogado defensor, las lesiones sufridas en el accidente no le permitían “tumbarse”. Pese a ello, el 27 de julio , cuando sólo habían transcurrido tres días desde el accidente, recibió el alta y fue conducido al calabozo, donde se sentó “en el suelo” porque solo tenía “un catre”, según ha contado Prieto. “Solicité una silla y me la negaron”, dijo Garzón.

El maquinista y el letrado también deslizaron, informó Europa Press, que su alta hospitalaria y su detención guardaba relación con la rueda de prensa que dio al día siguiente, 28 de julio, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Sin embargo, la jueza matizó que “el ministro no detiene a nadie” y que si había sido llevado a calabozo era “por órdenes del juez instructor”.

En ese momento, Garzón tachó de “criminal” que saliese del hospital “con tres costillas rotas” y la jueza le advirtió que ese no era “el objetivo del juicio”. “Si usted tiene alguna queja de los servicios médicos que le dieron el alta puede presentar una queja en el foro (pertinente)”, añadió. Fernández Curras también le advirtió de que estaba “dejando en mal lugar a los médicos”, algo que el maquinista se apresuró a negar: “No, no. Si se ha entendido eso, pido perdón a los médicos”.

Apenas una hora duró su comparecencia tras la que tanto el fiscal como los abogados de Renfe y Adif pidieron que se incorporaran a la vista las declaraciones que había realizado durante la fase de instrucción al existir contradicción con lo manifestado en sala. Una cuestión que la magistrada no quiso tener en cuenta ante la protesta de las partes.

La intención de interrogar hoy a Andrés Cortabitarte, responsable de la seguridad en la circulación de Adif cuando se produjo el accidente, se vino al traste cuando su letrado pidió que no lo hiciera hasta la próxima semana por estar afectado tras la agresión sufrida a la salida de la sesión de este miércoles miércoles. La jueza aceptó y comparecerá el día 13 a las 9.30 horas debido, según expuso la Fernández Curras, a “la propia tensión que genera el ser acusado en un juicio”, unida a que “no se encuentra en condiciones de declarar”. “Somos todos conocedores del incidente ocurrido a la salida de esta sala en el día de ayer con el señor Cortabitarte. Son las 10:45 (de hoy) y además su declaración será notablemente más larga que la de Garzón”, añadió la jueza. La magistrada señaló que existen días reservados “más que suficientes” para posponer su declaración y que Cortabitarte pueda así “reponerse” del golpe.