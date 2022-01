Garzón y el pecado de la carne: 80 millones de cabezas gallegas

A Galicia se la conoció durante mucho tiempo como la tierra del millón de vacas. No era así exactamente, porque hablábamos de vacuno en general, donde los últimos datos del Ministerio de Agricultura registraban 955.000 cabezas en la comunidad. Vacas, vacas –tienen más de dos años, antes terneras–, serían sólo 546.653, y de ellas 341.388 lecheras, que sitúan líder en producción láctea a la comunidad en España, donde hay menos de 828.000. ¿Porcino? Cerdos hay bastantes, de los de cuatro patas en concreto 1.174.750, cebándose en la autonomía. Ovino y caprino suman cerca de 231.530 cabezas, con unas 186.826 ovejas y 44.704 cabras, entre hembras y machos, porque cabrones nunca faltan.

¿Aves? Sumen y sigan, mas de millón y medio hasta los huevos –son gallinas y es el alimento que producen–, además de cincuenta veces más pollos made in Galicia, a los que todavía hay que añadir la cunicultura: conejas y conejos, a razón de un total de un millón más.

Quien tenga papel y lápiz seguro que ha sumado ya estas cabezas que cría la ganadería gallega, para certificar que en la actualidad supera con creces el número de habitantes humanos de nuestra comunidad. Casi 80 millones de animales frente a apenas 2,7 millones de personas.

Es por ello que estos miles de productores cárnicos gallegos no acaben de asumir ni ver con buenos ojos las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al diario británico The Guardian en las que apunta a la exportación de productos cárnicos españoles de peor calidad procedentes de explotaciones de ganadería intensiva. Por mucho que la casi totalidad de ellas se alejen del concepto de macrogranjas que criticaba el político de Podemos, antes Izquierda Unida.

A Garzón le están cayendo de todos los ámbitos, y no sólo desde los partidos de la derecha (PP y Cs), o de la ultraderecha (VOX) en España, embarcados en la precampaña de una eminentemente agraria y ganadera Castilla y León. Tirón de orejas de la rama socialista del Gobierno de coalición, la primera y mayor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que gusta más un chuletón al punto que un caramelo a un niño, y recientemente lamentaba ante los micrófonos de la Ser esta “polémica”; también de varias de sus vicepresidentas y ministras y, al fin, desde este martes del responsable de la cartera de Agricultura, un desaparecido hasta ahora Luis Planas, quien, por un lado, aseguraba que “es lamentable, porque pone en tela de juicio la actividad honrada de ganaderos y agricultores”.

Sobre Garzón, tras el Consejo de Ministros aseguraba que “no hemos hablado en los últimos días. Soy el ministro de Alimentación, si alguien habla de alimentación lo normal es que me llame”. Pero también, ojo, apuntaba que “aquí no hay conflicto, hay diversidad, y España es un país que es una potencia agroalimentaria y ganadera a nivel internacional, somos el cuarto exportador de la UE y el cuarto del mundo y, por tanto, tenemos una diversidad de producción que absolutamente normal”. Según Planas, “nadie duda de la calidad ni de la seguridad de nuestros productos agroalimentarios”.

Desde los productores de la comunidad gallega, recientemente Unións Agrarias (UUAA) llegaba a pedir incluso el cese o dimisión de Garzón por su desconocimiento de la realidad en este sector, tildando de “alucinantes conclusións” a las que llega el ministro, que chocan con la realidad de que “España teña unha das maiores esperanzas de vida do planeta”. Comer buena carne no debe de ser tan malo. “En Galicia temos 20.000 explotacións de carne das que 8.000 están inscritas en Ternera Gallega e 6.000 poden considerarse profesionais. O 32 % das mesmas atópanse en zonas de montaña, en torno a 2.500; as áreas máis despoboadas e avellentadas, para as que esta actividade representa un motor económico e un factor de fixación de poboación vital”.

Para este sindicato, “cando o ministro Garzón fala das tramas que fan grandes negocios co gando de carne hai que lembrarlle que desde hai moitos anos os gandeiros de vacún galegos están a vender por menos do que lles custa producir, e que o custo medio de producir un xato hoxe supera en 150 euros ao de comezos do ano pasado, e os animais estanse a vender polo mesmo que hai vinte anos”, denuncian.

Por su parte, desde la Asociación Gallega de la Carne (Asogacarne), donde se integran representantes de mataderos e industrias de elaborados cárnicos, se defendía que la producción cárnica de Galicia supera “con creces” las normativas europeas y estatales de bienestar animal.

En un comunicado sobre el huracán generado por las palabras de Alberto Garzón a The Guardian sobre las macrogranjas, esta asociación subrayó que “las explotaciones ganaderas y las industrias cárnicas gallegas han venido apostando por la sostenibilidad, el respeto ambiental y el bienestar animal, cumpliendo todas las normativas vigentes”.

“Los ganaderos gallegos saben mejor que nadie que una buena salud y bienestar de sus animales se traduce en mejores rendimientos”, explica esta entidad que aglutina a representantes de la industria cárnica. Asimismo, expone que “en Galicia los profesionales del sector cárnico han venido trabajando en los últimos años en la aplicación de certificaciones homologadas en materia de bienestar animal, que se trata de garantías adicionales a la legislación de obligado cumplimiento, que el consumidor puede visualizar en el producto final”.

Incide esta patronal en que las explotaciones ganaderas y los mataderos están sujetos a “inspecciones constantes de bienestar animal, debiendo superar además auditorías periódicas para obtener las correspondientes certificaciones homologadas de bienestar animal”.

“Además, es necesario que la opinión pública conozca que los requisitos de exportación de la carne y de los productos cárnicos desde España a terceros países son muy superiores a las exigencias de producción y transformación de las empresas nacionales de esos mismos países”, sostiene Asogacarne.

En Galicia hay miles de granjas donde ponen toda la carne en el asador por un gran objetivo: la calidad.