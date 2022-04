Gestos con la vista en Ucrania y llamadas a "fortalecer la democracia" marcan la entrega de las Medallas del Parlamento

El Parlamento de Galicia ha albergado este miércoles el acto de entrega de las Medallas del Parlamento de Galicia a las instituciones estatutarias de la Comunidad --Valedor do Pobo, Consello de Contas y Consello da Cultura Galega--, en un contexto marcado por los gestos hacia la población de Ucrania en medio del conflicto bélico con Rusia, y llamadas a "fortalecer la democracia". "Tenemos la obligación de fortalecer la democracia, cada uno desde sus responsabilidades, en todos los ámbitos", ha proclamado el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, durante su intervención, en la que ha aludido, precisamente, a la guerra de Ucrania y al "trasfondo" que oculta. "La gente tiene hambre de democracia y pocos escenarios causan más rechazo que la amenaza de perder la libertad ganada con tanto esfuerzo y después de tantos años de opresión", ha aseverado. "Realidades como la democracia plena que garantiza derechos y libertades, el libre mercado, el respeto a las minorías y a la diversidad o las prestaciones del estado de bienestar conforman un anhelo indestructible, que jamás podrá borrarse, ni con bombas, ni con represión, ni con censura alguna", ha agregado.

Santalices ha rememorado la Expedición Filantrópica de la Vacuna, capitaneada por Balmis, que salió de A Coruña en 1803 y alcanzó un éxito notable gracias al "buen hacer" de la gallega Isabel Zendal, antes de apelar a estar "orgullosos" de una historia "siempre inspiradora" y más en un momento "de salida" de una pandemia, en la que las vacunas vuelven a jugar un papel determinante. El jefe del Legislativo ha rememorado también sus palabras, con ocasión de los actos conmemorativos del 40 aniversario de la autonomía de Galicia, en las que proclamaba la "misión cumplida" del autogobierno autonómico y ha reivindicado el papel de las tres instituciones premiadas: el Valedor do Pobo, en su defensa de los derechos de la ciudadanía; la fiscalización que realiza el Consello de Contas; y el papel "proactivo" del Consello da Cultura en la defensa y promoción de los valores culturales de Galicia. En el acto han intervenido la valedora, Dolores Fernández Galiño; así como José Antonio Redondo, conselleiro maior del Consello de Contas; y la presidenta del Consello da Cultura, Rosario Álvarez, quienes han manifestado su intención de seguir trabajando por el interés general de Galicia.

FEIJÓO DESTACA LA LABOR DE LAS INSTITUCIONES. En su intervención, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha definido el Parlamento de Galicia como "el templo de las libertades gallegas" y ha resaltado la labor de los órganos de control, sin los cuales, dijo, ya no es posible concebir el ejercicio del autogobierno. "Gracias a la institución que dirige la valedora Dolores Fernández Galiño, y al Consello del que es conselleiro maior José Antonio Redondo, la ciudadanía gallega tiene una protección adicional", ha aseverado, subrayando que distinguirlos con las Medallas del Parlamento de Galicia no es más que "hacer oficial un reconocimiento del que ya disfrutan por parte del pueblo gallego". Sobre el Consello da Cultura Galega, afirmó que la Cámara le otorga "su máxima distinción" a lo que es, en suma, "un punto de encuentro de épocas y mentalidades". "Refleja que Galicia y su cultura son obra de todos, en la que todos tienen participación y acomodo. Somos, en efecto, una cultura viva que avanza y descubre nuevos horizontes, en la que pueden convivir abuelos y nietos, sin que ninguna generación se sienta extraña", ha abundado. A lo largo de su intervención, el presidente ha resaltado "el amor a la libertad característico de los gallegos, sin el cual esta Cámara sería un mero monumento vacío", ha remarcado

REIVINDICACIÓN DE LA DEMOCRACIA. Ha concluido resaltando resaltando que, a pesar de algunas apariencias, "la democracia no es un sistema de gobierno endeble ni disfuncional", sino que responde "a los anhelos más fondos de la dignidad humana y posee la capacidad de enmendar errores, de corregir caminos equivocados y de inculcar en aquellos que tienen un mandato democrático la idea de que sus facultades son siempre delegadas y transitorias". No obstante, recalcó que la democracia "no puede justificarse solo por oposición a aquellos que persiguen su liquidación". "Debe mostrar por sí misma que es el mejor sistema para blindar la libertad y responder a todas las emergencias", ha afirmado, antes de ejemplificar con que hechos como una crisis, una pandemia y una guerra ponen a prueba su resiliencia.