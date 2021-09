González Formoso inaugurou o novo curso no IES Rosalía Mera

educación. O presidente da Deputación da Coruña, González Formoso, inaugurou oficialmente esta mañá o curso escolar 2021-2022 no IES Rosalía Mera da Coruña. Ao acto asistiu tamén a deputada de Educación, Sandra González, e representantes dos grupos políticos da corporación provincial e da Fundación Paideia. “O antigo centro Calvo Sotelo xa é oficialmente o IES Rosalía Mera, un cambio de nome co que queremos facer honor ao compromiso social e coa educación que caracterizou a traxectoria vital dunha gran muller, que deixou unha fonda pegada no ámbito empresarial, social, cultural e da igualdade nesta cidade e nesta provincia”, afirmou o presidente provincial no acto oficial do inicio do curso, tras inaugurar no exterior do centro un monolito de pedra conmemorativo e unha exposición na que se repasa a biografía da empresaria e filántropa coruñesa.

Ante os 328 alumnos e alumnas que este ano cursarán os seus estudos no centro e os 30 docentes que se encargarán de formar aos futuros profesionais, González Formoso subliñou “os 65 anos de compromiso co ensino” deste centro educativo que “hoxe é todo un referente da Formación Profesional en Galicia, cunha acreditada calidade docente e un elevado índice de inserción laboral do alumnado”. redacción.