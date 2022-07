González Formoso: “La Xunta toma medidas en sentido contrario de lo que necesitan los gallegos”

Santiago. La decisión de la Xunta de suprimir la Tarxeta Básica no gusta a los socialistas gallegos, quienes critican que “va en sentido contrario a las necesidades de los gallegos”, en palabras del secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso.

En declaraciones a los medios tras la reunión de la Executiva Nacional de la organización, celebrada en el Hotel Puerta del Camino, en Santiago de Compostela, Formoso censuró que se suprima “una ayuda fundamental” para “75.000 gallegos con menos recursos”.

En esta misma línea, criticó la situación de “saturación” de la sanidad gallega y lamentó la “pasividad” de la Xunta ante estos hechos. Así, reclamó al presidente gallego un aumento del personal sanitario ante las vacantes por vacaciones que, ha añadido, “pueden provocar una tensión del sistema”, y ha pedido un incremento del presupuesto en atención primaria. Además, también reprochó que el Ejecutivo de Alfonso Rueda “no tome ninguna medida” ante las dimisiones recurrentes en “todos los hospitales de referencia”.

REBAJA DE 30 CÉNT/LITRO. Por otra parte, el líder del PSdeG exigió a la Xunta que dedique parte de los 557 millones recibidos por el impuesto de hidrocarburos para rebajar “30 céntimos por litro de combustible a los gallegos y gallegas”. De esta manera, Formoso expresó el descontento de los socialistas ante las “medidas ausentes” en la administración autonómica respecto a la socioeconomía de Galicia. “Sectores estratégicos como la pesca, transporte e industria, están sufriendo la carestía de los precios del combustible”, señaló el secretario xeral.

ESTRUCTURA COMARCAL. Asimismo, la Executiva del PSdeG reunida este sábado acordó iniciar el proceso de constitución de las estructuras comarcales, pendientes desde el año 2009. El proceso, que comienza con la constitución de las 32 comarcas del partido, se desarrollará durante los próximos tres meses. Las comarcas estarán integradas por los secretarios xerais de las agrupaciones locales, así como alcaldes y, en su caso, portavoces socialistas en la oposición. Estas localidades serán “complementarias” de las estructuras provinciales, con el propósito de “facilitar la coordinación territorial del partido”.

El BNG se suma a las críticas. En línea con las quejas de los socialistas, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, también exigió ayer a la Xunta que rectifique su decisión de suprimir la Tarxeta Básica, creada en plena pandemia para que personas con bajos ingresos pudiesen comprar alimentos y productos de higiene, y que le dé “un carácter permanente” como un “puente” hasta que las personas beneficiarias puedan acceder a prestaciones como la Renta de inclusión social de Galicia (Risga) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La dirigente nacionalista recuerda que fue la “única medida” de emergencia que existía hasta el momento, ya que la Xunta fue “incapaz de adoptar ni una sola con carácter extraordinario para rescatar a los sectores de la población más empobrecidos” ante la “brutal crisis de precios”. “Lo que le pedimos al Gobierno gallego y al PP es que empaticen, que tengan la sensibilidad que necesita un momento como el actual y que mantengan la Tarxeta Básica y que la regulen para darle un carácter permanente como puente hasta que las personas que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social puedan acceder a otras prestaciones económicas como la Risga o el IMV”, detalló.

Precisamente, la viceportavoz del BNG recordó que esto lo propuso el Bloque hace más de un año y que los populares votaron “una y otra vez en contra” en el Parlamento autonómico. Además, Rodil volvió a pedir al Ejecutivo de Rueda que ponga en marcha un plan de rescate para ayudar “a los sectores de la población más afectados” por una inflación que está “desbocada”. Por ello, también ha defendido que se actualice la cuantía de la Risga para adaptarla a esta crisis tan grande” y que se aumenten las ayudas a la vivienda.

RESPUESTA DEL PRESIDENTE. Frente a los reproches de la oposición, el mandatario autonómico volvió a insistir en que la Xunta suprimió la Tarxeta Básica porque “nació en un momento en el que no era posible trabajar” –ya que fue puesta en marcha en el año 2020–, sin embargo, explicó, “ahora, afortunadamente, la situación ha cambiado”. “En aquel momento no había movilidad y no había posibilidad de trabajar. La razón de ese apoyo ya no existe, por lo tanto esa excepcionalidad ya no está y esa es la razón de que se suprima esa ayuda, que nació en una situación en la que mucha gente no podía trabajar y generar ingresos”, manifestó Rueda, reconociendo que “la situación sigue siendo difícil”, pero, ha matizado, “el que quiera trabajar, si hay puestos de trabajo, puede hacerlo; no es como antes”.

Por este motivo, justificó que se suprima esta ayuda, pero defendió que “se mantienen todas las demás y se plantearán otras nuevas en función de los acontecimientos”. “La Xunta mantiene ayudas para personas que están en una situación complicada”, reivindicó. e.p.