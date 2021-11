González Iglesias acentúa el anclaje de Vegalsa-Eroski en el desarrollo económico de la comunidad gallega

Anclado en la filosofía empresarial de que “lo realmente importante” es contribuir al desarrollo económico de Galicia, y a desarrollar el entorno donde opera su grupo, el director general del grupo Vegalsa-Eroski, Joaquín Gonzalo, recogió este viernes la medalla de oro del Círculo de Empresarios de Galicia, entregada por el presidente de la Xunta, reafirmándose en el compromiso de mantenerse en esta senda y de apoyar a los productores gallegos.

Con una red de 275 establecimientos en Galicia, Asturias y Castilla y León; una plantilla de 6.500 personas, un total de 750.000 clientes, además del apoyo de 900 proveedores locales, el máximo responsable de la empresa creada en Vigo insistió en que entre las claves del éxito se encuentra “las personas”, así como mantener la “coherencia entre lo que somos y lo que hacemos” pensando tanto en los clientes, como en los trabajadores y en los proveedores.

Convencido de la trascendencia de los valores de anticipación y adaptación de empresarios como la saga que ha hecho crecer al grupo Vegalsa, el presidente de la Xunta, remarcó la voluntad de su administración de ir por delante en las candidaturas de proyectos gallegos del motor, naval, agroalimentario, o forestal, entre otros, a los fondos de restructuración Next Generation. Acto seguido señaló la trascendencia de que estos fondos no se limiten a las veinte o treinta grandes multinacionales y calen en las pymes “porque, si no es así, cometeríamos un grave error, porque así no mejoraríamos, ni conseguiríamos la competitividad que la economía necesita”.

Ante los empresarios que participaron en el homenaje al responsable de una empresa con cuatro décadas de actividad, Feijóo lamentó las dudas que se mantienen sobre el calendario y las condiciones de acceso a los fondos europeos de reconstrucción. El presidente de la Xunta expresó su deseo de que Vegalsa-Eroski participe en el Perte agroalimentario y reciba fondos comunitarios para desarrollar su plan estratégico 2021-2024 para digitalización y sostenibilidad.

Feijóo puso en valor el presupuesto autonómico de 2022, que destina un total de 2.600 millones de euros para inversiones.