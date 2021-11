Grupos de un máximo de ocho personas en la hostelería desde el sábado en Galicia

SANTIAGO/MADRID. EP. La Consellería de Sanidade ha publicado la orden por la que reduce los grupos de personas en el ámbito de la hostelería, de manera que a partir del sábado quedarán en ocho personas como máximo tanto en restaurantes, bares y establecimiento de ocio nocturno. La medida se publica en un contexto de subida acelerada de los casos y el mismo día en que la Xunta ha remitido la petición de autorización para incorporar el requisito del certificado covid en la hostelería de día -restaurantes durante toda la jornada de apertura y bares desde las 21,00 horas-. Actualmente, ya está vigente en el ocio nocturno, albergues (para el 100 por cien de ocupación en habitaciones compartidas sin que sea grupo burbuja) y para los acompañantes y visitas de los pacientes hospitalizados. A la espera de la resolución del TSXG, que cuenta con informe favorable de la Fiscalía para su implantación, la Xunta ya ha implantado esta reducción de grupos, que pasan a ser de ocho máximo en interior y de 15 en exteriores. La medida entra en vigor este sábado, 27 de noviembre, y estará vigente, al menos, hasta el 18 de diciembre, según recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG)-bis publicado este jueves.

PASAPORTE COVID. Galicia, Aragón, Baleares, Murcia, Cataluña y Navarra ya cuentan con el aval de sus tribunales superiores de Justicia para imponer el 'pasaporte' Covid en sus territorios y poder acceder a determinados espacios ante el repunte de casos que se está dando a nivel nacional. Por su parte, La Rioja, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León y Canarias se encuentran a la espera o estudian solicitarlo. Por el contrario, se desmarcan del resto de comunidades la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura, que no tienen intención de solicitarlo o imponerlo. Por su parte, País Vasco ya lo solicitó al TSJPV pero fue tumbado.

TIENEN EL AVAL DEL TSJ. En concreto, en Cataluña este mismo jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado ampliar el uso del 'pasaporte' Covid en la hostelería, centros deportivos y residencias de ancianos ante el repunte de casos. También en Navarra el TSJN ha autorizado que se aplique para acceder a restaurantes de más de 60 comensales, establecimientos con licencia de discoteca o salas de fiesta.

En Aragón, ha sido el Gobierno quien ha impuesto desde este jueves el 'pasaporte' Covid para aquellos que quieran acceder a locales de ocio nocturno, celebraciones en establecimientos de hostelería y restauración y eventos multitudinarios. En este caso, El TSJA aseveró en su resolución que su posición no supone "un bloqueo" a la Administración sanitaria. De hecho, el TSJA animó al Gobierno de Aragon a "adoptar las medidas que estime oportunas para cumplir con su función constitucional de luchar frente a la crisis sanitaria".

En Galicia, el TSXG ha avalado al Gobierno para exigir el pasaporte Covid como "medida preventiva de seguridad sanitaria" para acceder a hospitales y, con el aval del Tribunal Supremo, Galicia también ha implantado el certificado en el ocio nocturno. Asimismo, incorporará la petición de la acreditación a restaurantes todo el día y bares desde las 21.00 horas, si lo avala el TSXG.

En Murcia, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), avaló también la prórroga de exigir certificado COVID para clientes de locales que alcancen 100% de aforo. Una medida que estará en vigor hasta el próximo 17 de diciembre.

En Baleares, el TSJIB también ha autorizado este jueves al Govern a mantener el requisito de pedir el certificado Covid para entrar a discotecas y a residencias de ancianos hasta el 8 de diciembre.

ESTUDIAN LA MEDIDA O A LA ESPERA DE AVAL. En otro punto, el Gobierno de La Rioja, aunque al principio anunció que consultaría al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad la posible puesta en marcha del pasaporte Covid, finalmente ha avisado que se irá adaptando "de forma ágil" a la actualización del nuevo Semáforo aprobado ayer por Sanidad, por lo que posterga la decisión de implantar el Certificado Covid. Asimismo, la Comunidad Valenciana ha pedido este jueves la autorización al TSJCV para implantar esta medida en los establecimientos de hostelería y ocio con aforos de más de 50 personas, como también en las visitas a residencias de mayores y hospitales.

También el Gobierno de Castilla y León está a la espera del informe jurídico sobre el pasaporte Covid en hospitales y albergues, que serían los primeros lugares donde la Junta lo impondría en caso de adoptarlo. Eso sí, la estrategia principal que defiende el Ejecutivo regional es la vacunación por encima de las restricciones.

De igual manera, Canarias ha solicitado este jueves el aval judicial del TSJC para el uso del certificado en locales y espacios públicos, después de que en su momento hicieran esa petición y fuera rechazada por la justicia. Esta medida estará en vigor hasta el 15 de enero. Por su parte, el Gobierno de Andalucía estudia incorporar "progresivamente" el pasaporte Covid en la comunidad para el ocio nocturno, actividades culturales, deportivas, en residencias de ancianos y hospitales. La propuesta será trasladada este viernes al comité de expertos que analizarán la evolución de la pandemia y las medidas que se van a tomar para frenar el repunte de casos.

SIN INTENCIÓN DE SOLICITARLO. En caso contrario destacan la Comunidad de Madrid que no ve necesario tomar medidas de cara al puente de diciembre y argumenta que están "vigilantes" pero no "preocupados". De la misma manera, el Gobierno de Castilla-La Mancha insiste en buscar consensos y pactar y no ve "necesario" adoptar una medida como esta porque la región tiene la mitad de incidencia de la media nacional.

Asimismo, el Gobierno de Asturias ya comunicó que no se plantea "por el momento" impulsar medidas o normas que impliquen la exigencia de exhibir el certificado Covid. No obstante, el Ejecutivo regional deja la puerta abierta a imponerlo en el caso de que los técnicos lo considerasen necesario para limitar la entrada a algún establecimiento.

En esta misma línea se encuentra Cantabria, que no se plantea solicitar el uso del pasaporte Covid para acceder a los lugares de ocio y hostelería pese a que el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, defendió su utilidad para controlar a las personas no vacunadas. Por otro lado, Extremadura, que se mantiene en el nivel 1 de alerta, por el momento también descarta solicitar el uso de la acreditación.

TUMBADO POR LA JUSTICIA. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) tumbó la petición del Gobierno vasco de exigir el certificado como condición para acceder a los locales de ocio nocturno y determinados restaurantes. Eso sí, el Ejecutivo regional ha avisado que decretará la Emergencia Sanitaria si empeora la situación y aumenta la presión en las UCIs.