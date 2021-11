Guerra se presenta como el candidato a la alcaldía de Vigo frente a Caballero

Conocimiento, experiencia y equipo para ser alcalde de Vigo. Es el trío de ases con los que asegura contar el senador del Partido Popular Javier Guerra para ir más allá del proceso electoral abierto con la finalidad de elegir, el 18 de diciembre, al nuevo presidente de los populares de la ciudad olívica. La idea es colocarse, “humildemente”, como candidato a la alcaldía de la ciudad olívica en contraposición a Abel Caballero. Así, para afrontar el doble reto de descabalgar al alcalde socialista de los 101.058 votos de 2019 y de mejorar los 20.460 del partido que quiere liderar, cuenta entre sus apoyos precisamente con los ediles que protagonizaron la debacle electoral, como Elena Muñoz.

Así, sin tapujos, se presentó Javier Guerra ante los cerca de 150 seguidores del PP de Vigo, a quienes invitó a firmar avales que le acreditarán oficialmente como candidato, aunque reconoció que apurará todos los plazos ya que no formalizará su candidatura hasta el último día, el 2 de diciembre.

Convencido de contar con los 35 avales necesarios, Guerra ya adelanta que en el caso de fracasar en su segundo asalto a la presidencia del PP de Vigo no presentará su renuncia a su cargo como senador por Pontevedra. “Tenemos muchos avales, no se cuántos, la verdad. No me importa, la verdad. No creo que sea el número o la suma de avales lo más importante, sino que tenemos mucha gente que nos apoya, ayuda y anima a seguir”, explicó. Acto seguido explicó que “sin ninguna duda” su candidatura ya está por encima de los 35 necesarios para lograrlo.

Animado y “positivo” por el “impulso moral” recibido este sábado por los militantes que se consideran la “sustancia” del PP de Vigo, Guerra insistió en que ser candidato a la alcaldía de una de las ciudades más importantes de Galicia no es una “cuestión de deseo” sino de las características con las que él cuenta y que avala en décadas de militancia en el partido y en su trabajo en el Concello, la Xunta y en el Senado. Insistió en recalcar que si se proclama nuevo presidente del PP de Vigo “sí, claro que sí” será candidato a la alcaldía y, aunque la decisión corresponde a otras instancias, “el interés y la intención sí que está”.

UNIDAD Ante la posibilidad de integrar a su rival Marta Fernández Tapias en su proyecto en el caso de ganar el segundo proceso al que se presenta para liderar a los populares de la ciudad olívica Guerra apuntó “no sé... por supuesto vamos a hacer todo lo posible por tener un partido lo más unido posible”. Recalcó que “no estamos contra nadie, ni para atacar a nadie, sino para servir a nuestra ciudad con un partido fuerte y cohesionado”. Sobre el apoyo recibido por los presidentes de distinto a la candidatura de Marta Ferández Tapias, Guerra enfatizó su apuesta por contar en su proyectos con quienes considera “héroes”, según dejó patente en su intervención de este sábado.

El aspirante no ve que la división del PP de Vigo beneficie al alcalde Abel Caballero. El nexo común de la mayor parte de personas que este sábado escenificaron el apoyo a Javier Guerra es su vínculo con la exalcaldesa Corina Porro, ausente en la foto.

Esta semana el candidato aseguró que Porro ha elaborado en los últimos meses un proyecto de ciudad “con la vista puesta en la candidatura que nosotros presentamos desde Vigo”.