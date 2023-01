Harto de estudios sobre el AVE, exige al Gobierno la misma determinación lusa

Santiago. Se puede decir más alto pero no más claro. El presidente de la Xunta está “harto” de las “proclamaciones, los estudios y los compromisos” que el Gobierno central lanza sobre la conexión AVE desde Vigo a la frontera portuguesa y exige al Ejecutivo la misma “determinación” que el país vecino tiene para esta infraestructura.

Antes de asistir a la presentación principal de Galicia en la Fitur, el presidente agradeció al Ejecutivo portugués su apuesta por el AVE hasta la frontera gallega, lo cual va a ser “muy beneficioso” porque permitirá el “desarrollo” y un aumento del turismo.

“Esto se traduce en presupuesto, en licitaciones, que es lo que hace que las obras avancen. Todo lo contrario que pasa en el lado español, que este año en los Presupuestos Generales del Estado solo recoge 30.000 euros para la conexión de Vigo con la frontera portuguesa”, lamentó Alfonso Rueda.

Por ello, pidió correspondencia al “esfuerzo” realizado por el país luso. “No tiene sentido que las obras avancen rápidamente y cuando lleguen a la frontera no puedan conectar porque no se ha hecho lo mismo en el lado español”, añadió.

“Ya estamos un poco hartos de estudios, de proclamaciones, de compromisos. Llevamos cuatro años escuchando compromisos sobre importantes infraestructuras, pero solo con estudios, encargos a consultoras... Las obras no avanzan. Las obras avanzan con presupuestos y licitaciones”, sentenció.

Más tarde, en su intervención en el acto, el mandatario autonómico volvió a referirse a la llegada del AVE a Galicia, esperando que este año conecte otras ciudades gallegas con Madrid, además de Ourense como hasta ahora.

Más reproches. Por otra parte, Rueda criticó viernes el “ansia de confrontación” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que le reclamó “respeto” a la comunidad y que no trate de justificar “lo que no tiene justificación”.

Todo ello en referencia a las palabras de Sánchez, donde agradeció al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, su asistencia en el saludo institucional previo a la cumbre hispanofrancesa de Barcelona y reprochó a Rueda, pese a que no lo nombró directamente, que él no hiciese lo mismo en la hispano-germana de A Coruña. “Fuimos invitados a la cumbre de A Coruña entre España y Alemania con menos de 48 horas de antelación”, lamentó. “Pido un poco de respeto no a mí, sino a Galicia, que merece ser respetada. Como presidente tengo una agenda que no puede ser cambiada en menos de 48 horas”, reivindicó.

Asimismo, aseguró que “no le sorprende” el “ansia de confrontación” de Sánchez con las comunidades que “siempre han mostrado lealtad constitucional”. En cambio, ha lamentado el “silencio” o los “intentos de justificar” ciertos “desaires o actitudes que no deberían haberse producido”.

En concreto, se refirió a Aragonès, que se ausentó del acto institucional en el momento en el que iban a sonar los himnos de los dos países. “Lamento que el presidente Sánchez me tenga que utilizar para intentar justificar lo que no tiene explicación”, sentenció

También en la red social Twitter, Rueda lamentó el “ataque” del Gobierno a las comunidades que cooperan mientras “cede” ante el separatismo, pidiendo que en la próxima cumbre se invite a Galicia con más antelación.