“Hay buenas expectativas pero no serán como antes”

Tras las fiestas de Navidad, los establecimientos comerciales se preparan para lanzar sus campañas de rebajas de invierno. Aunque es cierto que algunas marcas deciden adelantar la fecha para fomentar las compras de los Reyes Magos, casi todos los comercios inician el periodo rebajas después del 6 de enero, día de Reyes.

“Vemos las rebajas con buenas expectativas. En invierno llegan las compras fuertes porque llueve y hay que abrigarse y calzarse bien. Hasta ahora la gente venía de una pandemia y no salía de casa, lo que suponía no gastar. Pero ahora se hace se hace vida normal y hay más ganas que nunca de comprar, de vestirse y de calzarse. Si a todo eso le añades que empieza una época de rebajas pienso que la campaña va a salir bastante bien”, confiesa José Antonio Seijas, propietario de Calzados Seijas en Santiago y además miembro de la directiva de la Federación Gallega de Comercio y presidente de una asociación de comerciantes en la ciudad.

Aun así, es consciente de que no van a ser como las que había antiguamente básicamente porque durante el año se efectúan descuentos. “Las rebajas nunca volverán a ser lo mismo mientras no se restablezca una ley como la que había de fechas de inicio y final de rebajas. Es necesario que se regulen las fechas porque si no hay comerciantes que hacen lo que quieren y establecen distintos periodos. Con esa ley todo funcionaría mejor. A pesar de eso esperamos buenos resultados”, añade.

Recuerda Seijas como “antes los telediarios abrían con colas a las puertas de los comercios pero eso se acabó. Ahora cada uno las hace cuando quiere y así no se puede”.

Sobre el comercio online afirma que entró para quedarse y evidentemente es una parte más de la venta. “Cuando empezaron a funcionar los centros comerciales, los comerciantes veíamos en ellos un enemigo, hoy no es así porque de hecho aquí en Santiago en Area Central el 80 % eran tiendas locales y en Cancelas también las hay. Tenemos que tomar lo de la venta online de la misma manera. Hay que apostar por ella, entrar y vender ahí y no dejar el campo abierto a otros. Aunque lo ideal es que la gente compre en el pequeño comercio tenemos que usar esa herramienta para seguir vendiendo y que no ocupen el espacio las grandes plataformas. Hay que dar la batalla. De hecho ya nos estamos metiendo y cada vez nos vamos perfeccionando más”, sostiene.

Haciendo una valoración de la campaña navideña comenta Seijas que resultó muy positiva. “Fue bastante bien o mejor dicho muy bien. Ayudaron los bonos Activa Comercio de la Xunta y los bonos Corazón del ayuntamiento de Santiago. Es como si fueran unas rebajas porque parte del dinero los ponía la administración”, comenta.