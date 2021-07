Hay cantera en el PPdeG: la nueva generación saldrá al ruedo en Pontevedra

Un año después de haber revalidado con holgura su mayoría absoluta en el Parlamento gallego, el PPdeG llega a su 17 congreso autonómico en un buen momento de forma. Transcurrida más de una década desde su aterrizaje en San Caetano como presidente de la Xunta, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, no sólo no acusa desgaste en las urnas, sino que sigue cosechando unos resultados espectaculares acaparando casi el 50 % de los votos.

A la luz de estos datos, no será el de Pontevedra un cónclave que conlleve una revolución total entre las filas del charrán, pues las cosas van bien con la actual fórmula, pero a buen seguro sí se producirán cambios. La presidencia, como es público, no sufrirá relevos, pues el de Os Peares revalidará mandato por quinta vez sin oposición. A partir de ahí, todo son suposiciones, pues como es habitual, Feijóo no da ni una pista sobre el equipo que le acompañará en la gestión interna.

El actual número dos, Miguel Tellado, ya mostró su disposición a continuar como secretario xeral y aunque su nombre figura en todas las quinielas tampoco está completamente asegurado que repita, como el mismo admitió esta semana cuando afirmó que el presidente “acertará decida lo que decida” sobre quiénes le acompañen, implique o no su continuidad. Más allá, el foco pasará a apuntar al segundo nivel y a las vicesecretarías, en las que Feijóo podría aprovechar para dar visibilidad a perfiles jóvenes.

La cita congresual del 16 y 17 de julio en la capital del Lérez será, por lo tanto, una oportunidad para rejuvenecer estructuras y dejar claro que hay cantera para afrontar, cuando toque, el relevo del número uno. Un reto para que una generación intermedia de políticos que rondan los 40 años demuestre que está preparado para lidiar con mayores responsabilidades. La ciudad taurina en Galicia por excelencia será una buena plaza para impulsar una renovación en la media de edad de la dirección e incluir a más mujeres.

Ponentes jóvenes y con proyección. Al margen de su consabido hermetismo en torno a los nombres, Núñez Feijóo sí dejó a lo largo de las últimas semanas algunas pistas de por donde pueden ir los tiros en torno a las personas que le ayudarán en las riendas del PPdeG. Si se analiza quienes serán los encargados de formular las tres ponencias que se someterán a debate se observa que no correrán a cargo de los actuales primeras espadas de la formación. Si el PPdeG fuese un tablero de ajedrez podría decirse que los ponentes son peones que aspiran a convertirse en alfiles.

Borja Verea, María Ramallo, Marta Nóvoa y Antonio Ameijide serán los encargados de elaborar la primera, en la que se tratarán los retos de una Galicia que quiere “más empleo y menos impuestos” y en la que se abordará no solo la política laboral y fiscal que precisa la Comunidad sino también los retos industriales que afronta el país y los desafíos que tienen los sectores productivos gallegos en general, y la pesca, la ganadería y la agricultura en particular.

Marta Fernández-Tapias, Martina Aneiros, César Fernández y Cristina Abades estarán a cargo de la segunda ‘Servicios públicos de calidad para una sociedad plural y acogedora’, que tratará las necesidades de la educación, la sanidad y de la ayuda e integración de quienes necesitan a las administraciones y a los partidos políticos para poder afrontar los retos de la Galicia de hoy.

La tercera ponencia, ‘Un partido abierto, accesible y participativo’, abordará el régimen interior del PPdeG y la actualización de sus estatutos. Paula Prado, Katy Varela, José López Campos y Marisol Díaz.

Más mujeres y fuerte apuesta por la igualdad. Otro mensaje importante que dejó el presidente de los populares gallegos es el de encargar la organización del 17 Congreso a un grupo de mujeres jóvenes, aunque con amplia trayectoria en el partido, que en teoría deben jugar un papel importante tanto internamente como de puertas hacia fuera. Bajo la presidencia de la concejala en Pontevedra Pepa Pardo, abogada y de 43 años, la media de edad está por debajo de los 39.

En la misma línea, el PPdeG anunció la creación de una comisión permanente de Igualdad que aporte visión de género a todas sus políticas y cuyo responsable tendrá un asiento reservado en el comité de dirección, por lo que si se lee entre líneas es evidente que se quiere dar relevancia a este puesto.

El comité de dirección seguirá siendo el órgano de gestión y coordinación de las tareas ordinarias del partido, aunque reducirá su composición. En él, además de quien ostente la presidencia de la comisión permanente de Igualdad, sólo estarán el presidente del PPdeG, el vicepresidente (si lo hubiera, algo que no es previsible), el secretario xeral, los presidentes provinciales, los vicesecretarios generales, el presidente del Parlamento de Galicia, el portavoz del Grupo Parlamentario en la Cámara y la presidencia de Novas Xeracións cuando se hable de asuntos relativos a la juventud.